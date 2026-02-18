Priemyselná produkcia v USA v januári vzrástla takmer o percento, prekonala očakávania

Americká priemyselná produkcia v januári prekonala očakávania analytikov, keď sa medzimesačne zvýšila o 0,7 percenta po decembrovom 0,2-percentnom raste. Informoval o tom v stredu Federálny rezervný systém (Fed). Výsledok výrazne prevýšil odhad ekonómov, ktorí predpovedali len 0,3‑percentné zvýšenie.
Citeľné oživenie zaznamenal výrobný sektor, ktorý vlani trpel neistotou spôsobenou clami a obchodnou politikou, ktorú presadzuje administratívaprezidentaDonalda Trumpa. Výrobná produkcia vzrástla o 0,6 percenta, čo je najväčší nárast od februára 2025, a to naprieč viacerými odvetviami. Darilo sa najmä výrobe počítačov a elektroniky, ako aj automobilov a súčiastok.
Ťažobná produkcia v januári mierne klesla o 0,2 percenta, zatiaľ čo produkcia v sektore sieťových odvetví vzrástla o 2,1 percenta. Januárový rast nových objednávok a výroby podľa Fedu naznačuje zlepšujúce sa podmienky, hoci podniky zostávajú stále opatrné.