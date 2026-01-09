Proti drogovým kartelom prídu aj pozemné údery, povedal Trump

Americký prezident Donald Trump povedal, že po námorných útokoch vo východnej časti Tichého oceánu a v Karibskom mori prídu aj pozemné údery proti drogovým kartelom. Ďalšie podrobnosti však neuviedol.
„Začneme teraz zasahovať aj na pevnine, pokiaľ ide o kartely. Kartely riadia Mexiko,“ povedal vo štvrtok Trump v rozhovore pre Fox News.
Spojené štáty od septembra minulého roka pri útokoch na údajné drogové lode zabili viac ako sto ľudí. Biely dom však neposkytla žiadne dôkazy o tom, že by lode, ktoré sa stali cieľom útokov, boli zapojené do obchodovania s drogami, čo vyvolalo vášnivú diskusiu o zákonnosti týchto operácií. Washington tiež zaútočil a zničil kotvisko pre údajné venezuelské drogové lode. Americký líder neuviedol, kde k útoku došlo.
Trump sa vyhrážal ďalším krajinám aj Grónsku, v nariadení vojenskej akcie mu však bráni „vlastná morálka“
Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová v pondelok povedala, že Severná a Južná Amerika „nepatria“ žiadnej mocnosti. Vyhlásila to v súvislosti s tým, že Trump po zmocnení sa Madura volá po „dominancii“ USA na západnej pologuli.
Americký líder v nedeľu povedal, že tlačí na Sheinbaumovú, aby mu dovolila poslať do Mexika americké jednotky na boj proti drogovým kartelom. Dodal, že ona túto ponuku už predtým odmietla.