Príďte si do kín pozrieť Koniec sveta: Určite nájdete paralely na súčasnosť

Množstvo slovenských hercov vo vedľajších roliach, neopakovateľní českí herci v hlavných roliach a, zdá sa, že priam mimoriadne talentovaný Vojtěch Veverka v hlavnej detskej role. Koniec sveta prichádza do kín už 26. septembra, na svoje si prídu milovníci láskavosti, dobra a statočnosti.

Nečakajte žiaden historický film o tom, čo sa dialo, prečo a ako. Hlavnou témou drámy Koniec sveta sú medziľudské vzťahy vyobrazené na veľmi krehkom a postupne sa budujúcom vzťahu dedka (Miroslav Krobot) a jeho vnuka Tondu (Vojtěch Veverka). O malom Vojtěchovi sa kritici a diváci, ktorí už film videli, vyjadrili ako o veľkom českom talente, ktorý by pred sebou mohol mať sľubnú budúcnosť.

„Tonda sa bojí, že bude koniec sveta, napriek tomu je veľmi odvážny. Ak by bol skutočný, bol by to môj najlepší kamoš,” povedal Vojtěch o svojej filmovej postave. Rolu dostal vďaka náročnému konkurzu. „Urobili sme veľký konkurz, na ktorý sa prihlásilo 3 tisíc uchádzačov a z tých sme postupne selektovali,” prezradil režisér Bohdan Sláma, „Bol to doslova zázrak, keď sa na konkurze objavil Vojta, ktorý má kúzlo, herecký talent a disponuje inteligenciu potrebnou na zvládnutie náročnej role.”

Scenár k filmu napísal Ivan Arsenjev, ktorý v ňom reflektoval množstvo vlastných spomienok, skúseností a pocitov z detstva a jeho vlastnej rodiny. „I keď som mal v roku ’68 iba 7 rokov, zažil som počas okupácie veľa silných situácií, ktoré ma potom ovplyvnili na celý život. Okrem iného sme bývali v Prahe oproti Ústrednému výboru komunistickej strany, takže nám pod oknami stáli tanky a každú chvíľu sa niečo, často aj dramatické, zomlelo,” spomína, „Veľmi som prežíval aj to, že väčšina mojich kamarátov emigrovala, a keď sme sa po prázdninách stretli v škole, bola nás iba polovica.”

Pozrite si trailer tu:

Scenárista jedným dychom dodal, že myšlienka na napísanie filmu inšpirovaného spomienkami jeho vlastnej rodiny ho prenasledovala už od ukončenia štúdia na FAMU, ale veľmi dlho v ňom zrela a nevedel, ako tému uchopiť. Napokon pochopil, že cestou sú práve ľudskosť a medziľudské vzťahy. „Náš film nie je o okupácii,” vysvetlil, „Tá v ňom iba vytvára akési dramatické pozadie. Koniec sveta je skôr krehký vzťahový film, v ktorom hrá veľkú rolu detský svet. Väčšinu času sa odohráva v nádherných Jizerských horách a je v ňom popri dramatických situáciách množstvo humoru a poézie. Je to film, ktorý sa snaží povedať niečo o sile rodiny a o bolesti, ktorú spôsobí jej strata, o predávaní životných múdrostí a odvahe čeliť nepriazni osudu.”

Výrazným slovenským prínosom vo filme je Zuzana Mauréry, hereckým partnerom ktorej bol uznávaný Miroslav Krobot. Mauréry ponuku prijala najmä pre tému, ktorú film spracováva: „Je to film o hodnotách a medziľudských vzťahoch. A na tom to všetko stojí aj dnes naprieč všetkými režimami, o tieto hodnoty a postoje sa dá vždy oprieť.”

O mimoriadnej dôležitosti filmu je presvedčený aj jeho režisér Bohdan Sláma: „Tento film by mohol pomôcť deťom a mladým dospelým emočne prežiť dejinný okamih, ktorý dodnes určuje podobu našej spoločnosti.”

Rodinnú drámu Koniec sveta prináša do slovenských kín distribučná spoločnosť CinemArt SK 26. septembra.

KONIEC SVETA

Česká republika, Slovensko, 2024, 134 min, dráma

Tvorcovia

Réžia: Bohdan Sláma

Námet a scenár: Ivan Arsenjev

Producenti: Martin Růžička, Jindřich Motýl – LUMINAR Film

Kreatívny producent: Jaroslav Sedláček – Česká televize

Kamera: Diviš Marek

Hudba: Jakub Kudláč

Strih: Jan Daňhel

Architekt: Jan Vlasák

Zvuk: Jan Čeněk, Richard Müller

Kostýmy: Zuzana Bambušek Krejzková

Masky: Alica Dvorská

Hrajú

Miroslav Krobot dedko

Vojtěch Veverka Tonda

Zuzana Mauréry hostinská Blaženka

Magdaléna Borová matka Tondu

Daniel Fischer otec Tondu

Michal Isteník Erban

Zuzana Konečná Erbanová

Josef Slavík Honza Erban

František Sládek Tonda starší

Producent

LUMINAR Film

Koproducenti:

Lumivod

Česká televize

Filmpark production

FilmWorx

Slovenská televízia a rozhlas

Barrandov Studio

CinemArt

SYNERGIA FILM

Výrobu filmu podporili:

Státní fond kinematografie

Eurimages

Audiovizuálny fond

Pražský audiovizuální nadační fond

Liberecký kraj

