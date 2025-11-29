Habera sa počas koncertu pustil do Fica, Rózsa mu pripomenul minulosť a HDZS - VIDEO

Spevák Pavol Habera sa počas tohtotýždňového koncertu v Košiciach pustil do človeka, ktorý dnes stojí na čele nášho štátu. „Chodí sa pchať do zadku človekovi, ktorý bombarduje našich susedov,“ prehovoril k obecenstvu a vyslúžil si potlesk.
Hraj, vykríkol na Haberu divák z hľadiska
Aj keď Habera nikoho priamo nemenoval, bolo jasné, že narážal na Roberta Fica (Smer-SD) a jeho stretnutia s Vladimirom Putinom. Slovenský premiér a ruský prezident sa za posledný rok stretli trikrát. V decembri 2024 aj v máji tohto roku to bolo v Moskve a tretie stretnutie sa uskutočnilo počas trojdňovej návštevy Fica v Číne. „Mám na úvod veľmi nepríjemnú otázku, ako sa máte,“ opýtal sa vtedy Fico na úvod ich stretnutia.
Podobne ako toto video, aj zábery z Haberovho koncertu sa už šíria sociálnymi sieťami a vyvolali búrlivé reakcie. Už počas koncertu jeden z divákov z hľadiska vykríkol „hraj“. Na čo spevák reagoval slovami, že si môže povedať čo chce, lebo to je tá sloboda slova a pokračoval okomentovaním mierového plánu pre Ukrajinu z „pera“ amerického prezidenta Donalda Trumpa.
„Bolo tam, že Ukrajinci prenechajú Rusom časť územia a to nie je to správne, aby sme len tak odsúdili vedľajší národ a súhlasili s tým, že nechá svoje územie agresorovi, to keby sa stalo nám, čo by sme robili, povedzte, bolo by to nesprávne a nespravodlivé,“ povedal na pódiu Habera.
Oskar Rózsa pripomenul HZDS
Habera sa v minulom roku objavil aj na protestnom koncerte Za budúcnosť kultúry a pre Denník N vtedy povedal, že dôvodom je hlúposť, ktorú sleduje od začiatku, ako je pri moci Ficova vláda.
„Vadí mi čo sa tu deje a vadí mi, že sa vraciame, pretože ja sa strašne nerád vraciam v čase, už vôbec nie pred rok 1989 a hrozí všetko, čo bolo predtým, že za chvíľku nám budú diktovať, čo môžeme a čo nemôžeme spievať, aké vlasy zase máme mať, mám výhodu, že už nemôžem mať dlhé vlasy, tak ma pustia. Všetky tieto dementnosti, ktoré som si ja osobne prežil a už nechcem, ja som zacítil slobodu a keď ju raz zacítite, tak nechcete ísť do väzenia, uviedol pre spomínaný denník.
Na pódiu vtedy zaspieval hity ako Boli sme raz milovaní či Jeden kabát, jedna koža, jedna tvár a prihováral sa aj publiku. „Nie som veľmi spevák, ktorý chodí po námestiach, ale v tejto chvíli cítim, že byť tu je veľmi dôležité,“ povedal davu ľudí na Námestí slobody v Bratislave, kde pochod Za budúcnosť kultúry proti krokom ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej vyvrcholil.
„Kultúra a vzdelanosť sú vizitkou národa, samozrejme, tieto dva atribúty ovplyvňujú akékoľvek oblasti nášho života a pokiaľ nefunguje vzdelanosť, nemôže fungovať nič iné a akonáhle začnú do kultúry hovoriť ľudia a budú sa ju snažiť usmerniť podľa svojich chúťok a divných vecí, s ktorými sa ráno zobudia, tak to nemôže fungovať a národ má problém a my ako národ máme v tejto chvíli dosť veľký problém,“ povedal tiež Habera.
Aj vtedy sa na speváka zosypala vlna pozitívnych, ale aj negatívnych reakcií, medzi ktoré sa zaradil aj Oskar Rózsa, ktorý sa Haberu pýtal, či išiel na protest zadarmo, alebo za to dostal zaplatené. Hudobník, ktorý sa „podpísal“ pod vynovenú verziu slovenskej hymny sa do Haberu pustil aj teraz a na Telegrame mu pripomenul, že v minulosti zahral na mítingu HZDS.
Ako uvádza Denník SME, Habera vystúpil spoločne s hercom Josefom Lauferom v auguste 1998 Košiciach na podporu Jána Smereka, ktorý bol exprezident VSŽ Holding a tiež štvorkou kandidačnej listiny Mečiarovho hnutia do parlamentných volieb.