Približne 56 % občanov podporuje rozšírenie Európskej únie, tvrdí Eurobarometer

Politika rozširovania Európskej únie získala od ruskej invázie na Ukrajinu politický impulz a nový prieskum naznačuje, že viac ako polovica Európanov tento proces podporuje. Presnejšie povedané, 56 % občanov súhlasí s otvorením európskeho projektu iným krajinám. Referuje o tom web Euronews.

Podľa prieskumu Eurobarometra sú najpodporujúcejšie členské štáty Švédsko (79 %), Dánsko (75 %) a Litva (74 %). Naopak, najmenej naklonené rozšíreniu EÚ sú Rakúsko (45 %), Česko (43 %) a Francúzsko (43 %).

Rozšírenie podporujú najmä mladí Európania. Asi 67 % ľudí vo veku 15 – 24 rokov je za, vo vekovej skupine 25 – 39 rokov je podpora zhruba 63 %. Prieskum celkovo naznačuje, že dve tretiny Európanov toto „otvorenie“ schvaľujú.

„Podpora pochádza vo veľkej miere od mladých ľudí a vzdelaných ľudí. A to nie je veľmi prekvapujúce,“ povedala Corina Stratulatová, zástupkyňa riaditeľa Centra pre európsku politiku. „Otázkou teda teraz je, ako presvedčiť a získať na svoju stranu aj mladých, nevzdelaných voličov, ktorí idú do extrému, a preto by boli proti rozšíreniu.“

Mnohí Európania vidia v rozšírení EÚ výhody – zhruba 37 % respondentov sa domnieva, že rozšírenie posilní vplyv EÚ vo svete, a rovnako 37 % si myslí, že podporí európsky trh. Asi 30 % občanov verí, že rozšírenie povedie k väčšej solidarite medzi členskými štátmi.

Rozšírenie však vyvoláva aj obavy. Zhruba 40 % občanov spomína nekontrolované prisťahovalectvo, 39 % poukazuje na riziká korupcie a kriminality a 37 % sa obáva nákladov, ktoré toto „otvorenie“ spôsobí daňovým poplatníkom.

