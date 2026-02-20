Príbeh, ktorý pozná celý svet, ožíva na plátne. Dávid prichádza do kín počas veľkej noci

Po úspešne snímke Kráľ kráľov, ktorú si zamilovali slovenskí diváci, prichádza ďalší legendárny príbeh v novom podaní.
David film_still 2025 07 09 130155 tone mapped 100 nit bt.709 bt.1886_1.4.1 lowres 1.jpg
Foto: Continental film
Animovanú rozprávku DÁVID, ktorý bude rodinným dobrodružstvo pre celú rodinu si budete môcť pozrieť symbolicky počas veľkonočných sviatkov. Pozrite si krátku ukážku, na čo sa môžete tešiť.

Štúdio Angel Studios, ktoré má stále v kinách úspešný animovaný titul Kráľ kráľov, predstavuje nový, pôsobivý trailer k pripravovanému filmu DÁVID. Animovaný hudobný veľkofilm prinesie do kín nadčasový príbeh odvahy, viery a nádeje, a to práve počas veľkonočných sviatkov.

David_colorized_still 563 lowres.jpg
Foto: Continental film

Príbeh, ktorý pozná celý svet

Od piesní v srdci jeho matky až po tichý šepot verného Boha… Snímka Dávid rozpráva príbeh odvážneho pastierskeho chlapca, ktorému prorok zverí tajomstvo. Boh si ho vyvolil za budúceho kráľa. Dávid sa ocitne na kráľovskom dvore, kde hudbou upokojuje kráľa Saula, sužovaného stratou viery. Keď krajinu napadnú Filištínci, Dávid sa postaví obrovi Goliášovi vyzbrojený iba prakom, niekoľkými kameňmi a neochvejnou vierou. Goliáša premôže a stane sa hrdinom ľudu, no zároveň terčom Saulovej žiarlivosti. Napriek prenasledovaniu sa Dávid rozhoduje pre milosrdenstvo a znovu nachádza silu vo viere. Jeho cesta ho napokon dovedie až na kráľovský trón. Animovaný film rozpráva známy biblický príbeh moderným, vizuálne podmanivým spôsobom a prináša silný zážitok pre celé rodiny.

David_colorized_still 208 lowres.jpg
Foto: Continental film

„Od Európy až po Latinskú Ameriku diváci reagujú, pretože DÁVID hovorí o niečom univerzálnom, a to o odvahe, viere a nádeji. Je pre nás cťou priniesť tento animovaný muzikál rodinám po celom svete,“ uviedol v oficiálnom vyhlásení Jared Geesey, výkonný viceprezident a šéf medzinárodnej distribúcie Angel Studios. Režisér Brent Dawes označuje film tiež za výnimočnú skúsenosť: „Vytvárať Dávida bola obrovská pocta. Nikdy predtým som nebol súčasťou projektu s takou váhou, hĺbkou a históriou. Každý z tímu cítil, že pracujeme na niečom výnimočnom.“

David_colorized_still 059 lowres.jpg
Foto: Continental film

Silný slovenský dabing

Slovenská verzia filmu sa môže pochváliť výrazným dabingovým obsadením. Hlasy postavám prepožičali Dárius Koči, Peter Rúfus, Přemysl Boublík, Gregor Hološka, Mirka Gális Partlová, Dominika Mirgová, Jonáš Tóda a ďalší. Hudobný rozmer filmu pritom zohráva kľúčovú úlohu. Práve prostredníctvom piesní a emotívnych scén približuje vnútorný svet mladého pastiera, ktorý sa má stať kráľom. Po úspešne snímke Kráľ kráľov, ktorú si zamilovali slovenskí diváci, tak prichádza ďalší legendárny príbeh v novom podaní, ktorý bude rodinným dobrodružstvo pre celú rodinu.

Cofsk_david_keyart_plagat_v1.jpg
Foto: Continental film

Animovaný film DÁVID vstúpi do slovenských kín 26. marca v distribúcii Continental film a ponúkne veľkonočný filmový zážitok, ktorý spája epickosť, hudbu a univerzálne posolstvo viery a nádeje.

Pozrite si oficiálny trailer filmu:

