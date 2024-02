Príbeh hudby Slovenskej filharmónie navštívilo v Koncertnej sieni aj online v Bratislave aj Piešťanoch 27 400 návštevníkov

Minulý týždeň prišli do Slovenskej filharmónie naši najmladší návštevníci. Pripravená bola séria koncertov s názvom Príbeh hudby Slovenskej filharmónie. Interaktívny vzdelávací projekt vznikol v spolupráci Bratislavského chlapčenského zboru so Slovenskou filharmóniou. Jeho autorom je Gabriel Rovňák, ktorý mladých návštevníkov previedol históriou 75 ročnej Slovenskej filharmónie. Od stredy 14. do soboty 17. februára sa uskutočnilo päť koncertov, v rámci cyklov Junior, Hudobná akadémia Slovenskej filharmónie, Rodinný koncert a piatkový koncert sa uskutočnil na našej druhej scéne v Dome umenia Piešťany. K streamu zo štvrtkovej Hudobnej akadémie sa online pripojilo 302 škôl z celého Slovenska, sledovalo ho 24 076 žiakov.. V Bratislave a Piešťanoch koncert navštívilo viac ako 3 300 mladých návštevníkov. Príbeh hudby Slovenskej filharmónie mal návštevnosť 27 400 mladých ľudí.

Návštevníci koncertov sa pútavou formou dozvedeli mnoho faktov z histórie Slovenskej filharmónie. Na malú chvíľu sa ocitli na prvom koncerte, 27. októbra 1949, a stretli sa s hudobným skladateľom, profesorom Eugenom Suchoňom, zakladateľom Slovenskej filharmónie. V Koncertnej sieni zneli pútavé ukážky z diel slovenských skladateľov – Alexandra Moyzesa, Jána Cikkera, Eugena Suchoňa, ale aj Franza Schuberta, Ludwiga van Beethovena či Gustava Mahlera… V interpretácii členov našich telies – orchestra Slovenská filharmónia, Slovenského filharmonického zboru so zbormajstrom Janom Rozehnalom. Zoznámili sa aj s generálnym riaditeľom SF Mariánom Turnerom. Dozvedeli sa, že v Slovenskej filharmónii sa narodil Chlapčenský filharmonický zbor, ktorý dnes poznáme ako Bratislavský chlapčenský zbor. Zažili konkurz a sami rozhodli, kto v ňom uspel. Na malú chvíľu sa sami stali Filharmonikmi a interaktívne sa zapájali do atmosféry koncertu. To všetko sa dalo zažiť za 65 minút, na oslave 75. narodenín Slovenskej filharmónie, ktorá bola veľkolepá, plná hudby a zábavy. V Príbehu hudby Slovenskej filharmónie pod taktovkou Gabriela Rovňáka účinkovali Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor (zbormajster Jan Rozehnal), Bratislavský chlapčenský zbor (zbormajsterka Magdaléna Rovňáková), herci Vladimír Kobielsky / Štefan Bučko, huslistka Anabela Patkoló, altistka Barbara Braunová, člen Bratislavského chlapčenského zboru Alexander Fellmayer, soprán. Priatelia, tešíme sa na vaše ďalšie návštevy našich koncertov v bratislavskej Redute.

Foto: Alexander Trizuljak

Informačný servis