Pri zrážke plavidla gréckej pobrežnej stráže s člnom prevážajúcim migrantov zahynulo 15 ľudí

Pätnásť ľudí zahynulo pri zrážke plavidla gréckej pobrežnej stráže s člnom prevážajúcim migrantov v Egejskom mori. Incident sa stal v utorok pri ostrove Chios neďaleko Turecka. Uviedla to v stredu grécka pobrežná stáž.
„Kapitán rýchlostného člna bez navigačných svetiel, ktorý prevážal zahraničných pasažierov, nereagoval na vizuálne ani zvukové signály pobrežnej stráže. Namiesto toho sa otočil a čln následne narazil do pravoboku hliadkovacieho plavidla pobrežnej stráže. Sila nárazu prevrátila čln,“ uvádza sa vo vyhlásení pobrežnej stráže.
Španielsko zlegalizuje pobyt približne pol milióna migrantov bez dokladov
Z mora vylovili 14 tiel, vrátane troch žien. Ďalšia žena, ktorú vytiahli z vody, neskôr podľahla zraneniam. Medzi zachránenými bolo 11 detí. Do nemocnice ich previezli spolu s dvoma zranenými príslušníkmi pobrežnej stráže. V stredu ráno pokračovalo pátranie po ďalších preživších či obetiach, pričom do akcie nasadili päť člnov a vrtuľník. Úrady uviedli, že celkový počet ľudí na palube člna s migrantmi nie je známy.
Každoročne sa veľké množstvo migrantov pokúša preplávať Stredozemné more, aby sa dostali do Európy. Úrad vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov v novembri uviedol, že vlani na migračných trasách do Európy v Stredozemnom mori a v Atlantiku pri západoafrickom pobreží zahynulo alebo je nezvestných viac ako 1 700 ľudí. Medzinárodná organizácia pre migráciu uvádza, že od roku 2014 v Stredozemnom mori zahynulo alebo je nezvestných približne 33 000 migrantov.