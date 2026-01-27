Španielsko zlegalizuje pobyt približne pol milióna migrantov bez dokladov

Španielska vláda v utorok schváli dekrét, ktorý umožní legalizovať pobyt približne pol milióna migrantov bez dokladov. Oznámila to španielska ministerka pre migráciu Elma Saizová. Dekrét nebude musieť schváliť parlament, v ktorom vládna koalícia nemá väčšinu.
Zdroje z ministerstva uviedli, že opatrenie sa bude týkať ľudí, ktorí žijú v Španielsku aspoň päť mesiacov a požiadali o azyl do 31. decembra minulého roka. Dodali, že legalizácia pobytu sa bude vzťahovať aj na deti žiadateľov, ktoré už v Španielsku žijú. Saizová povedala, že obdobie na podanie žiadostí sa otvorí v apríli a potrvá do konca júna.
Podľa premiéra Pedra Sáncheza Španielsko potrebuje migráciu na zaplnenie medzier na trhu práce a na zvládnutie starnutia populácie, ktoré môže ohroziť dôchodkový systém aj sociálny štát. Otvorenejší prístup jeho vlády k migrácii ostro kontrastuje s trendom v Európskej únii, kde krajne pravicové strany získavajú podporu presadzovaním protiimigračnej politiky.
Španielsko patrí medzi krajiny, do ktorých prichádza najviac migrantov. Španielske ministerstvo vnútra informovalo, že vlani medziročne klesol prílev nelegálnych migrantov o 40 percent. Napriek poklesu prišli do krajiny minulý rok desiatky tisíc nelegálnych prisťahovalcov.