Grécka pobrežná stráž zachránila z preplnenej lode pri Kréte stovky migrantov

Grécka pobrežná stráž v piatok nadránom zachránila takmer 540 migrantov z preplneného plavidla južne od ostrova Kréta. Informovala o tom hovorkyňa pobrežnej stráže pre AFP.
Celkovo 539 ľudí, ktorí sa pokúšali dostať do Európskej únie (EÚ), zachytila hliadkovacia loď agentúry Frontex v blízkosti malého ostrova Gavdos v Líbyjskom mori. Podľa hovorkyne boli na palube migranti z Bangladéša, Pakistanu, Egypta, Eritrey, Somálska, Sudánu a palestínskych území.
V lodi pri ostrove Kréta našli 17 mŕtvych migrantov
Zachránených najprv prevezú do mesta Rethymno na Kréte, kde podľa štandardného postupu EÚ absolvujú zdravotné prehliadky, a následne sa začne spracovanie ich žiadostí o azyl.
Nie je zatiaľ jasné, z ktorého prístavu plachetnica vyplávala. Migranti sa už približne rok pokúšajú dostať na Krétu z Líbye ako alternatívnej trasy do Európy.