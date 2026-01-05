Pri nočných ruských raketových útokoch na Kyjev a okolie zomreli dvaja ľudia

Ruské údery spôsobili aj výpadky elektriny, preto museli byť aktivované záložné systémy na zachovanie dodávok vody a tepla.
- Aktualizované
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Russia Ukraine War
Ukrajinskí záchranári zasahujú po nočnom ruskom raketovom útoku. Foto: Ilustračné, AP Photo/Andrii Marienko
Rusko v noci a pondelok nadránom pokračovalo v ostreľovaní Ukrajiny, pričom v Kyjevskej oblasti zahynuli dvaja ľudia. Útoky prišli v predvečer diplomatického samitu vo Francúzsku, kde Kyjev a jeho európski spojenci majú rokovať o pláne na ukončenie vojny na Ukrajine.

Krátko po polnoci bol vyhlásený celoštátny letecký poplach. Ukrajinská armáda uviedla, že protivzdušná obrana zasahovala na viacerých miestach.

Zásah zdravotníckeho zariadenia

V ukrajinskej metropole vypukol po zásahu ruských rakiet požiar v súkromnom zdravotníckom zariadení, kde podľa štátnej záchrannej služby zahynul jeden človek a traja utrpeli zranenia. Úrady zverejnili zábery záchranárov, ktorí z trosiek vynášali zranených na nosidlách.

Ďalší útok pred svitaním zasiahol mesto Fastiv, v ktorom  podľa gubernátora Mykolu Kalašnyka zahynul muž vo veku okolo 70 rokov.

Výpadky elektriny

Ruské údery spôsobili aj výpadky elektriny, preto museli byť aktivované záložné systémy na zachovanie dodávok vody a tepla. Teploty v regióne klesli na –8 stupňov Celzia.

Ruské útoky na ukrajinské ciele sa stupňujú v čase, keď sa európski lídri pripravujú na parížske rokovania o mierovom pláne, ktorý je podľa Kyjeva „na 90 percent hotový“.

