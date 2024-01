Ranná dopravná nehoda sa skončila tragicky, na miesto letel aj záchranársky vrtuľník (foto)

Pri nehode troch áut v ranných hodinách vyhasol ľudský život. Nehoda sa stala v smere z Handlovej na Prievidzu, pred tabuľou Ráztočno.

Čelná zrážka

Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky.

„Podľa doteraz zisteného 29-ročný vodič dodávky zn. Peugeot Boxer v smere na Prievidzu pred obcou , pravdepodobne po tom, ako dokončil predbiehanie, sa so svojím vozidlom dostal do šmyku, následkom čoho prešiel do protismeru, kde sa čelne zrazil s VW Passat, ktoré sa odrazilo do ďalšieho motorového vozidla zn. Toyota,“ priblížilo udalosť Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne.

Na miesto bol privolaný i vrtuľník rýchlej zdravotnej pomoci, no zranenia, ktoré utrpel 32-ročný vodič VW Passat, boli nezlučiteľné so životom.

Začaté trestné stíhanie

Pri nehode boli zranené i ďalšie tri osoby, s dosiaľ nezistenou časom liečenia. Dychové skúšky u vodičov nepreukázali alkohol.

„Vodičovi vozidla zn. Peugeot Boxer bola odobratá krv na zisťovanie prítomnosti omamných a psychotropných látok. U vodiča VW Passat bude zisťovaná prítomnosť požitia alkoholu resp. iných látok na súdnej pitve,“ uviedla polícia.

Tragická dopravná nehoda pri obci Ráztočno (13. január 2024). Foto: www.facebook.com

Na miesto bol privolaný i znalec z odboru cestnej dopravy. Škody na vozidlách boli predbežne vyčíslené na 15-tisíc eur.

„Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Prievidzi začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia,“ informovali policajti a doplnili, že okolnosti a presná príčina dopravnej nehody, ako aj miera zavinenia, sú predmetom vyšetrovania.