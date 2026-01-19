Pri nehode školského mikrobusu pri juhoafrickom Johannesburgu zahynulo 12 detí

Najmenej 12 detí zomrelo v pondelok pri zrážke mikrobusu prevážajúceho žiakov s nákladným vozidlom južne od Johannesburgu. Informovala o tom polícia. Ide o ďalšiu z tragických dopravných nehôd v Juhoafrickej republike, kde vysoká nehodovosť súvisí s prekračovaním rýchlosti, nezodpovednou jazdou a technicky nevyhovujúcim stavom vozidiel.
K nehode došlo neďaleko priemyselného mesta Vanderbijlpark, približne 60 kilometrov južne od Johannesburgu. Podľa polície vodič mikrobusu pravdepodobne stratil kontrolu nad vozidlom pri pokuse predbehnúť iné autá.
Hrozná scéna
Jedenásť detí zomrelo priamo na mieste nehody a ďalšie podľahlo zraneniam v nemocnici, uviedol minister školstva provincie Gauteng Matome Chiloane, ktorý prišiel na miesto tragédie. Presný vek obetí zatiaľ nepoznal, dodal však, že išlo o žiakov základných aj stredných škôl.
Zábery zverejnené na sociálnych sieťach ukazovali zdemolovaný mikrobus na krajnici cesty a zúfalých rodičov zhromaždených za policajnými páskami. Niektorí sa psychicky zrútili, keď im úrady dovolili vidieť telá obetí. „Je to hrozná scéna,“ povedal premiér provincie Gauteng Panyaza Lesufi.
Vysoký počet obetí
Juhoafrická republika dlhodobo zápasí s vysokou úmrtnosťou na cestách. Podľa najnovších údajov ministerstva dopravy prišlo v roku 2025 o život viac než 11 400 ľudí.
Mnohí rodičia v krajine sú odkázaní na súkromné mikrobusy, ktoré zabezpečujú dopravu detí do škôl. V októbri utrpelo vážne zranenia 18 detí po tom, ako sa ich mikrobus prevrátil na diaľnici v provincii KwaZulu-Natal. V septembri zahynulo najmenej päť žiakov a ďalších osem sa zranilo, keď školský mikrobus narazil do jaslí v jednej z tamojších mestských štvrtí.