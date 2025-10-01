Alcaraz, Swiateková aj Gauffová kritizujú príliš nahustený kalendár turnajov. Španiel sa odhlásil z turnaja v Šanghaji

Hviezdy tenisu upozorňujú na riziká zranení a vyčerpania v náročnej sezóne.
Peter Mráz
Carlos Alcaraz
Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa nedávno zúčastnil na exhibičnom Laver Cupe, aktuálne už postúpil do osemfinále v Tokiu.
Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa pridal ku kritike hráčov z príliš preplneného kalendára a pre „fyzické problémy“ sa odhlásil z prestížneho podujatia v čínskom Šanghaji. Spolu s ním sa o náročnosti sezóny vyjadrili aj Iga Swiateková a Cori Gauffová.

V ostatných dňoch sa na turnaji v čínskom Pekingu „stiahlo“ pre zranenia päť hráčok. Boli medzi nimi aj spomenuté víťazky grandslamových turnajov. Poľka Swiateková dokonca varovala, že môže vynechať povinné turnaje, aby chránila svoje zdravie.

„Kalendár je naozaj nabitý. Musia niečo urobiť s rozpisom,“ uviedol Alcaraz, ktorý si na podujatí v japonskom Tokiu poranil členok, no napriek tomu ho ovládol.

Po odhlásení sa zo Shanghai Masters dodal, že si potrebuje oddýchnuť a zotaviť sa.

Rus Daniil Medvedev v čínskom Pekingu vypadol po zranení v semifinále, Talian Lorenzo Musetti tiež odstúpil. Čínska hráčka Čchin-wen Čeng priznala, že sa vrátila príliš skoro po operácii lakťa.

Od roku 2024 je pre top hráčky WTA povinná účasť na grandslamových turnajoch, desiatich turnajoch kategórie WTA 1000 turnajoch a šiestich turnajoch kategórie WTA 500. Podobné pravidlá platia aj v mužskom tenise.

Gauffová uviedla, že je „nemožné“ hrať viac, než už hrá, a dúfa, že ešte počas jej kariéry sa kalendár skráti.

Uvedená Číňanka si nemyslí, že pre profíkov je kalendár príliš hustý. „Len tí najsilnejší prežijú a toto pravidlo nosím vo svojej hlave,“ uviedla.

