Prezidentkino rozhodnutie opätovne nekandidovať malo priniesť úľavu, útoky na jej osobu a rodinu však stále pokračujú

Prezidentka Zuzana Čaputová predpokladala, že po oznámení, že sa nebude opätovne uchádzať o post hlavy štátu, sa útoky na jej osobu a rodinu zmiernia.

Uviedla to v relácii televízie TA3 V politike. Dodala však, že keďže poniektoré politické strany si z nej urobili terč a prostredníctvom nej mobilizujú voličstvo, útoky na jej osobu neutíchli ani po tom, ako oznámila, že sa rozhodla opätovne nekandidovať.

Dodala, že s oznámením, že už nebude kandidovať, opadol stres z potreby urobiť toto rozhodnutie, no naďalej ostal tlak výkonu mandátu. Hlava štátu uviedla, že ešte nerozmýšľa o svojej budúcej kariére, no uviedla, že by chcela naďalej robiť niečo, čo bude pomáhať Slovensku, a hájiť hodnoty, za ktoré dosiaľ bojovala.