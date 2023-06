Prezidentka Čaputová zablahoželala žiakom k ukončeniu školského roka, na jednom vysvedčení však život nestojí (foto)

Prezidentka Zuzana Čaputová zablohoželala všetkým k vysvedčeniam, hoci na jednom vysvedčení podľa nej život nestojí, skonštatovala to v piatok pri príležitosti konca školského roka na návšteve Základnej školy na Železničnej ulici v Bratislave.

Výnimočná základná škola

„Je veľmi výnimočná tým, akí ľudia tu pracujú a ako pristupujú k svojej práci, pretože škola sa venuje inklúzii, začleňovaniu detí, ktoré majú špeciálne potreby alebo zdravotné znevýhodnenie,“ uviedla hlava štátu pred médiami. Škola, ktorú navštívila, sa podľa Čaputovej venuje dôležitým témam, ako je ekológia alebo téma duševného zdravia.

„Videla som nádherné inšpirujúce tvorivé priestory, ale najmä ľudí, ktorí to robia od srdca. Chcem sa poďakovať všetkým žiakom a žiačkam, učiteľkám a učiteľom za to, čo počas celého školského roka odviedli úsilie, ktoré vynaložili na to, aby dosiahli svoje najlepšie výsledky,“ dodala prezidentka, ktorá zároveň zablahoželala všetkým k vysvedčeniam.

Na jednom vysvedčení život nestojí

„Samozrejme, na jednom vysvedčení život nestojí, je to iba spätná väzba, a ak sa niekomu niečo nepodarilo, tak je tu priestor na to, aby sa v budúcnosti tie známky vylepšili,“ povzbudila hlava štátu žiakov.

Na záver Zuzana Čaputová zaželala všetkým deťom na celom Slovensku. Taktiež všetkým učiteľkám, učiteľom, ale aj nepedagogickým zamestnancom škôl, psychológov a podporného personálu krásne prázdniny, oddychové leto, aby si ho užili a načerpali sily do ďalšieho školského roka.