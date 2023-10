Matovič na stretnutí Čaputovej vytkol, že nestála pri jeho vláde v ťažkých časoch a aj ona môže za výsledok volieb

aktualizované 5. októbra, 11:15

Predseda hnutia OĽaNO a priatelia Igor Matovič v štvrtok prezidentke Zuzane Čaputovej na stretnutí v Prezidentskom paláci vytkol, že nestála pri jeho vláde v ťažkých časoch. Aj jej pripisuje za vinu výsledok parlamentných volieb.

„Keďže je to asi jedno z našich posledných stretnutí, cítil som potrebu povedať pani prezidentke, že v tých najťažších chvíľach, ktoré sme prežívali ako vláda, som od nej očakával, že nám podrží chrbát a, bohužiaľ, ani raz to neurobila. Myslím si, že aj to napomohlo výsledku volieb, aké dnes, bohužiaľ, celé Slovensko vidí,“ povedal Matovič.

Dodal, že za výsledok volieb môže aj „trojročná propaganda, lynč a manipulácia zo strany médií, kazítko v rámci vlastnej koalície a možno aj naše vlastné chyby dokopy.“

Pôsobenie hnutia v opozícii

Zopakoval, že pôsobenie svojho hnutia teraz vidí v opozícii. „My budeme poctivá opozícia, ktorá pôjde ‚mafošom‘ po krku,“ vyhlásil. V súčasnosti sa nepokúša rokovať s inými stranami o zostavení alternatívnej koalície.

„Bez mafie sa 76-ka zostaviť nedá, takže je logické, že nerokujeme. Rokovať s mafiou, či už s Pellegrinim, alebo Ficom, by bolo zradou voličov a nášho sľubu,“ povedal Matovič.

Podľa neho budú teraz mafiáni držať spolu, aby nemuseli v chládku v Leopoldove pocítiť dôsledky svojich zločinov. Predpokladá, že sa sformuje vláda Smeru, Hlasu a SNS.

„V plnej nahote sa ukáže to trojročné klamstvo progresívnych liberálnych médií, ktoré tu vytvárali z Pellerginiho nejakého demokrata, čo tu pristál ako Majka z Gurunu, a práve v takýchto kritických situáciách Slovensko pred mafiou zachráni. Nie, Pellegrini je rovnaký mafián ako Fico,“ myslí si Matovič.

„Bugár zabil Most-Híd“

Matovič podľa svojich slov tajne dúfal, že Erika Jurinová ho vo voľbách prekrúžkuje a on už nebude musieť byť lídrom hnutia. Nestalo sa tak, preto musí zostať „bohužiaľ“ predsedom, skonštatoval. Ako ďalej uviedol, nemyslí si, že by KDH išlo do koalície so Smerom a Hlasom.

„Neviem, či by harakiri chceli spáchať práve po tom, ako osem rokov neboli v parlamente. Definitívne by tým stranu zabili tak, ako Bugár zabil Most-Híd,“ povedal Matovič a dodal, že dúfa, že v KDH „majú Boha pri sebe.“

Igor Matovič je presvedčený, že jeho hnutie bude mať v parlamente stabilný poslanecký klub. „Myslím si, že bude stabilnejší, ako sme mali v minulých voľbách. Keď to tak zoberiete aj za všetky predošlé volebné obdobia, tak sme sa de facto nakoniec rozpadali najmenej,“ domnieva sa líder OĽaNO.

Obavu o stabilitu klubu má však v prípade Slovenskej národnej strany. Ako povedal, Andrej Danko dopadne ako Radoslav Procházka a do jedného – dvoch mesiacov zistí, že „je tam sám ako kôl v plote a všetkých tých dezolé, ktorých dotiahol do parlamentu, si ochočí Fico za prachy“.

Prezidentka Zuzana Čaputová vo štvrtok prijala v Prezidentskom paláci predsedu hnutia OĽaNO a priatelia Igora Matoviča. Pokračuje tým v sérii povolebných rokovaní s lídrami politických strán, ktoré sa dostali do parlamentu.

Stretnutie Čaputovej s Ficom aj Pellegrinim

V pondelok sa stretla s predsedom víťaznej strany Smer-SD Robertom Ficom, a tiež so šéfom Progresívneho Slovenska Michalom Šimečkom. V utorok rokovala hlava štátu s lídrom Hlasu-SD Petrom Pellegrinim a s predsedom Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milanom Majerským.

Prezidentka Zuzana Čaputová poverila Roberta Fica, lídra strany Smer-SD, ktorá zvíťazila v sobotňajších parlamentných voľbách, zostavením vlády. Ako uviedol Robert Fico po stretnutí, prezidentka mu dala na vytvorenie nového kabinetu 14 dní.