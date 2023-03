Prezidentka Čaputová ocenila, že finančná pomoc samosprávam s drahými energiami napreduje a v kontakte je aj s Hegerom

Problémom s nedostatočnou pomocou štátu vo vzťahu k samosprávam v v rámci energetickej krízy, ale aj zrušeniu podpory mesta v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva zapísaného v UNESCO bolo venované stretnutie prezidentky SR Zuzany Čaputovej so starostami a predstaviteľmi samospráv okresu Bardejov, ktoré dnes hlava štátu absolvovala na pôde Mestského úradu v Bardejove.

Kompenzácia nákladov

Ako v tejto súvislosti uviedla prezidentka, v otázke schémy kompenzácií nákladov na energie, ktorá nie je stále schválená, je v pravidelnom kontakte s povereným premiérom Eduardom Hegerom.

„Som rada, že sa tie veci pohli trochu dopredu a že schémy, ktoré sa pripravujú pre samosprávy, a finančná pomoc napreduje. Budúci týždeň je ďalšie stretnutie predsedu vlády so samosprávami. Budem sa zaujímať o jeho výsledok, pretože to považujem za potrebné,“ povedala Čaputová.

Zdôraznila, že samosprávy považuje za kľúčový prvok fungovania štátu, pričom krízy toho boli podľa nej jasným dôkazom.

Prezidentka na štvrtkovej návšteve Bardejova počas svojho týždňového úradovania na východe Slovenska navštívila aj miestnu Baziliku sv. Egídia a Františkánsky kláštor, ktorý bol nedávno zrekonštruovaný. Čaputová zároveň ocenila krásu historického mesta a centra zapísaného v zozname UNESCO.

Ochrana pamiatok

„Je to naozaj perla tohto územia Slovenska a pripomínam všetkým ľuďom na Slovensku, ktorí tu neboli alebo neboli tu dávnejšie, aby sem zavítali, pretože je tu čo pozerať,“ uviedla prezidentka.

V tejto súvislosti viceprimátorka mesta Bardejov Eva Hudáková prezidentku upozornila na problém ochrany pamiatok, keď po zrušení zákona mesto v tomto roku nedostalo na ich zachovanie a rekonštrukciu žiadne prostriedky.

„Finančné prostriedky, ktoré každoročne plynuli sem na rekonštrukciu pamiatok, teda vlastne ako keby istá suma peňazí, na ktorú sa dalo spoľahnúť, bola v poslednom období stopnutá. Je to veľká škoda, pretože je evidentné na tomto meste, že tie finančné prostriedky boli využívané účelne,“ uviedla Čaputová.

Riešenie problémov

Viceprimátorka Hudáková potvrdila, že prezidentka v tomto smere prejavila záujem o riešenie tohto problému.

„Okrajovo sme sa dotkli aj zákona o obecnom zriadení. Tá novela, ktorá mala byť predložená, dúfam, že nebude, pretože celý zákon by potreboval ‚preorať‘ a vytvoriť nový. Bolo to celkovo veľmi zaujímavé a plodné stretnutie a bola by som rada, keby sa takéto stretnutia ešte zopakovali,“ zhodnotila Hudáková.

Po návšteve súkromnej spoločnosti na výrobu obuvi v Bardejove čaká poludní prezidentku návšteva Prešova, na ktorej sa stretne s primátorom mesta Františkom Oľhom a následne bude diskutovať s osobnosťami mesta a regiónu. Večer podľa jej slov strávi v Košickej filharmónii, kde ju bude sprevádzať exprezident Rudolf Schuster.