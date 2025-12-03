Prezidenti V4 diskutovali o smerovaní regiónu, Pellegrini hovorí o šanci posilniť pozíciu v Európe

V maďarskom Ostrihome sa v strede stretli prezidenti krajín Vyšehradskej štvorky (V4). Maďarský prezident Tamás Sulyok uviedol, že maďarské predsedníctvo V4 si v duchu motta „Konkurencieschopný Vyšehrad“ ako hlavné ciele vytýčilo posilnenie konkurencieschopnosti, zvyšovanie bezpečnosti a ďalší rozvoj prepojiteľnosti regiónu.
„Vždy sa tešíme na príležitosti spolupracovať so Slovenskou republikou, Českou republikou a Poľskom pri najdôležitejších otázkach. V4 zostáva jedným z najdôležitejších pilierov v strednej Európe. V neustále sa meniacom svete sme spolu silnejší,“ podčiarkol. Hoci náš región dosahuje v oblasti rastu produktivity lepší výsledok ako priemer EÚ, ide o dobiehanie zaostávania v rozvoji, podotkol.
Potreba vrátiť V4 jej pôvodnú silu
„Práve preto podporujeme tie snahy, ktorých cieľom je podpora konkurencieschopnosti,“ dodal. Zdôraznil význam digitalizácie a umelej inteligencie, avšak pri zachovaní etického kompasu. Vyzdvihol tiež spoluprácu medzi krajinami V4 v oblasti výskumu a vývoja.
Prezident SR Peter Pellegrini zdôraznil, že V4 má veľký význam ako cenná platforma, na ktorej môžeme hovoriť o spoločných záujmoch, a na druhej strane sa môžeme aj lepšie pochopiť v oblastiach, kde sa naše názory rozchádzajú. Vyšehradská štvorka reprezentuje podľa jeho slov hlas strednej Európy s viac ako 60 miliónmi obyvateľov, ktorých hlas musí byť v Európe vypočutý.
„Preto je nutné vrátiť Vyšehradskej štvorke jej pôvodnú silu, rešpekt a predovšetkým schopnosť rozhodovať o svojej budúcnosti. Spoločnou prioritou bude budovanie silnej a odolnej ekonomiky, ktorá dokáže obstáť v európskom aj globálnom konkurenčnom prostredí a zaručí vysokú životnú úroveň pre našich obyvateľov,“ povedal Pellegrini.
Činnosť Medzinárodného vyšehradského fondu
Za najväčšiu hrozbu pre konkurencieschopnosť Európy považuje vysokú ceny energií. „Spolu s našimi partnermi musíme nájsť rýchlu a veľmi účinnú cestu, ako tieto náklady postupne znižovať, inak riskujeme, že spoločnosti budú presúvať svoju výrobu do iných častí sveta,“ poukázal prezident.
Témou stretnutia hláv štátov v Ostrihome bola aj činnosť Medzinárodného vyšehradského fondu za štvrťstoročie jeho existencie spolu s načrtnutím vízie, kam by sa mal v ďalších rokoch uberať.