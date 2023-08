Vráti sa Neymar do Barcelony? K „dusnej“ atmosfére prispieva aj možné zemetrasenie vo vedení PSG

Hviezdny brazílsky futbalista Neymar nedávno oznámil vedeniu francúzskeho klubu Paríž Saint-Germain, že chce odísť už počas tohto leta. Nemenovaná osoba oboznámená so situáciou pre agentúru AP uviedla, že 31-ročný krídelník na základe prebiehajúcich rokovaní opustí PSG ešte do konca augusta. Neymar má platnú zmluvu s klubom z Parku princov do konca júna 2025.

Odchod z PSG

Podľa špekulácií sa Neymar chce vrátiť do španielskeho FC Barcelona, kde ho viedol aj súčasný kouč Parížanov Luis Enrique. Niekdajší kouč španielskej reprezentácie údajne zvažuje odchod z PSG, s ktorým podpísal kontrakt iba 5. júla s platnosťou do roku 2025.

Enrique má vraj dosť nerozhodnosti vedenia francúzskeho majstra v súvislosti s útočníkom Kylianom Mbappém. K „dusnej“ atmosfére prispievajú aj informácie o možnom zemetrasení vo vedení klubu.

Nastúpi Mbappé s Neymarom?

Paríž Saint-Germain aj so slovenským obrancom Milanom Škriniarom odštartuje sezónu 2023/2024 už túto sobotu domácim stretnutím proti Lorientu. Zatiaľ nie je jasné, či v ňom nastúpia Mbappé s Neymarom.

PSG nedávno získal do útoku Portugalčana Goncala Ramosa na hosťovanie z Benficy Lisabon a s prestupom do Paríža sa spája aj meno Ousmana Dembélého, ktorý je údajne na odchode z FC Barcelona.

Neymar prišiel do mužstva Saint-Germain v lete 2017 po štvorročnom pôsobení v FC Barcelona za dosiaľ rekordných 222 miliónov eur. Angažmán v PSG však Neymarovi výrazným spôsobom limitovali zranenia.

Napriek tomu za parížske mužstvo odohral 173 súťažných duelov, v ktorých strelil 118 gólov a prihral na ďalších 77 presných zásahov. Prispel k zisku 14 trofejí, vrátane piatich titulov v Ligue 1.