Prezident Pellegrini podpísal novelu Ústavy SR, ukotvuje dve pohlavia a prináša aj zákaz surogátneho materstva

Prezident Peter Pellegrini podpísal novelu Ústavy SR. Novelizáciu najvyššieho zákona štátu v piatok 26. septembra schválilo 90 poslancov Národnej rady SR. Informovali o tom z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta (KP) SR.
V čase obrovského rozdelenia slovenskej spoločnosti je ústavná väčšina významným signálom, že na konkrétnej otázke existuje zhoda naprieč politickým spektrom a je potrebné ju rešpektovať. Preto som dnes podpísal novelu ústavy, schválenú 90 hlasmi poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Novela ukotvuje do ústavy dve pohlavia, ženu a muža. Taktiež rozširuje ústavnoprávnu úpravu sociálnych práv, konkrétne postavenie rodiny a ukotvenie rodičovských práv. Prináša aj zákaz surogátneho materstva, či právo dieťaťa poznať svojich rodičov, čiže ustanovenie, že matka je žena a otec je muž. Zaručiť má aj rovnosť medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu.
„Novela tiež zdôrazňuje zvrchovanosť Slovenska v základných kultúrno-etických otázkach, pokiaľ ide o ochranu života a ľudskej dôstojnosti, súkromný a rodinný život, manželstvo, rodičovstvo a rodinu, kultúru a jazyk, ako aj o veci s tým súvisiace, najmä v oblasti zdravotníctva, výchovy a vzdelávania,“ pripomenuli z KP SR. Zmeny nadobudnú účinnosť 1. novembra 2025.