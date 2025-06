Prezident a vláda vám nehovoria pravdu, zbrojenie je nový COVID-19, hovorí Zoroslav Kollár

Politici, médiá a zbrojárske firmy sa podľa Občianskeho združenie Právo na pravdu snažia opäť vyvolať vlnu zastrašovania, mediálnej manipulácie a ovládania občanov cez strach, tentoraz to však už nie je COVID-19, ale vojna a zbrojenie. „Podsúva sa, že nás môže zachrániť jedine nezmyselné zbrojenie,“ uviedlo v tlačovej správe.

O navýšení výdavkov na zbrojenie sa v tomto týždni za okrúhlym stolom hovorilo u prezidenta Petra Pellegriniho. „Do Prezidentského paláca som pozval na rokovanie predsedov parlamentných strán, aby sme spoločne prediskutovali postoj Slovenska na blížiacom sa samite svetových lídrov v Haagu a zhodli sme sa, že Slovensko by malo rokovať do posledného dňa pred prijatím záverečnej rezolúcie, no nemalo by byť jedinou krajinou blokujúcou závery samitu, ale zároveň však platí, že ak sa prijme konsenzus o navyšovaní výdavkov na obranu, budeme presadzovať jeho postupné napĺňanie v horizonte desať a viac rokov, ktoré ale nikdy nesmie ísť na úkor kvality života a sociálneho štandardu ľudí,“ povedala hlava štátu.

Neutrálne Rakúsko a jeho výdavky na obranu

Občianske združenie Právo na spravodlivosť oponuje, že politici nehovoria občanom pravdu a upriamilo pozornosť na neutrálne Rakúsko, ktoré ako členský štát Európskej únie zbrojilo posledných 10 rokov menej ako jedno percento HDP a aj napriek tomu sa považuje za bezpečnú a stabilnú krajinu.

Neutralitu na tlačovej besede spomenul aj premiér Robert Fico (Smer-SD). „V tomto bláznivom období postavím otázku. A nesvedčala by Slovensku neutralita? A túto otázku staviam oficiálne a veľmi jasne. Do čoho nás to preboha všetci ťahajú? Všetci hovoria o vojne. O akej vojne to hovoríme? To akože s kým sa ideme biť? Pokiaľ ide o mňa, tak by som vám povedal, že v týchto nezmyselných časoch zbrojenia, kde si mädlia ruky rôzne zbrojárske firmy, by Slovensku veľmi svedčala neutralita. Ale bohužiaľ toto nie je v mojich rukách,“ zdôraznil.

Ak sa už podľa premiéra dohodneme na zvyšovaní výdavkov na obranu, musí podľa jeho slov ísť o postupné navyšovanie. „My dnes dávame na obranu dve percentá, čo je približne 2,8 miliárd eur. Ak by sme išli na päť percent vrátane duálnych projektov, tak hovoríme o 7 miliardách eur. Kto si to môže dovoliť? Tieto čísla sú čísla, ktoré treba rozumne rozložiť v termíne, to nemôže byť skokové,“ dodal.

Zbrojenie sa stalo novým COVID-om

Zoroslav Kollár tvrdí, že politici, médiá a mimovládky financované zo zahraničia sa opäť spojili v jednom spoločnom biznise so zbraňami. „Nečudujme sa, keď po čase vyjde najavo ďalšia utajená komunikácia vedenia EÚ so zbrojárskymi firmami, tak ako to bolo pri vakcínach,“ hovorí.

Počas pandémie sa podľa združenie Právo na pravdu uplatňovala politika vyvolávania strachu a politické elity vyzývali na očkovanie, ktoré je vraj slobodou a denne sme boli z médií bombardovaní číslami o infikovaných, smrťou a lockdownmi. „V súčasnosti zažívame to isté, len politické elity si prehodili kabát farmafiriem za zbrojárov a namiesto rúšok máme náboje a namiesto vakcín sú to drony,“ píše.

Martin Halás hovorí, že zbrojenie sa stalo novým COVID-om, strašiakom, ktorý legitimizuje všetko – zadlžovanie, poslušnosť a strašenie občanov, značkovanie každého, kto sa postaví proti. „Prezident varuje, že neutralita by nás stála vraj až 10 percent HDP a médiá poslušne citujú politikov, vojenských analytikov a mimovládky, ktoré nás kŕmia dezinformáciami. Po pandémii koronavírusu divadlo pre občanov zostalo, vymenili sa iba herci,“ doplnil.

Neutralita nemusí znamenať zvyšovanie výdavkov

Odborníci z mimovládok ako Globsec, financované zo zahraničia, podľa Zoroslava Kollára znovu vyvolávajú strach a obavy za výdatnej podpory médií.

„Na propagandu o Green Deale doslova zneužila EÚ podľa vyjadrení bývalého komisára viac ako jednu miliardu eur a ja sa pýtam, koľko peňazí sa znova zneužíva zo spoločných výdavkov členských štátov EÚ na vyvolávanie strachu a mediálnu manipuláciu, len aby sa nezmyselne zbrojilo bez ohľadu na sociálne programy, vzdelanie či zdravotníctvo?,“ vraví Zoroslav Kollár.

Slovensko podľa spomínaného združenia od roku 2020 zvyšuje výdavky na obranu. Od 1,95 % HDP v roku 2020 po 2 % v rokoch 2024 a 2025. „Hovorí sa o variantoch 3,5 %, 5 % či najnovšie 10 % HDP a plánované zvyšovanie zbrojenia až na 3,5 % HDP by pre občanov Slovenska znamenalo zvýšené výdavky o 2 miliardy eur každý rok, pričom táto suma by sa zvyšovala,“ priblížilo s tým, že to je iba za jeden rok 25 nových okresných nemocníc alebo tisíc eur pre každú slovenskú domácnosť. „Miliardy eur každý rok na úkor občanov v krajine, kde nemáme pediatrov pre naše deti, politici zobrali rodinám daňové bonusy, rodičovské dôchodky, zvýšili DPH a zaviedli nezmyselnú transakčnú daň,“ doplnilo.

Ako podľa združenia ukazuje príklad Rakúska, neutralita nemusí znamenať zvyšovanie výdavkov na obranu. „V období rokov 2010 až 2024 Rakúsko nikdy neprekročilo hranicu 2 % HDP na zbrojenie. Rakúsko je pritom v porovnaní so Slovenskom štát modernými nemocnicami, kvalitným školstvom, vyšším životným štandardom občanov. Neutrálne Rakúsko nemá ruských vojakov na uliciach. Ani žiadne zákopy či mobilizáciu. Žiadne šírenie strachu od mimovládok platených zo zahraničia, médií či politikov. Témou v Rakúsku sú oprávnene migranti, ale nie nezmyselné zbrojenie na úkor občanov,“ uviedlo.

Zoroslav Kollár sa teda pýta, prečo by malo Slovensko zbrojiť viac ako Rakúsko? „Neutralita neznamená automaticky nezmyselné zbrojenie, je to aj rozhodnutie investovať do vzdelania a zdravia občanov, zvyšovať konkurencieschopnosť slovenských firiem, zvyšovať životnú úroveň občanov Slovenska. Namiesto kupovania nábojov a tankov,“ uzavrel.