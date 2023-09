Prevratné vedecké zistenia. Tieto látky poskytnú úľavu pre boľavé kĺby

Tupá bolesť, ktorá robí bežné aktivity náročnejšie, cítiteľne znižuje kvalitu života. U starších ľudí sa bolesť kolien, bedrových kĺbov či kĺbov na prstoch vyskytuje veľmi často, žiaľ, bolesť kĺbov si nevyberá, a preto trápi nielen staršiu generáciu, ale aj mladších ľudí. V mladom veku môže byť bolesť kĺbov sprievodným znakom preťaženia či nadmerného cvičenia, ale, samozrejme, aj začínajúceho sa ochorenia. Dobrou správou však je, že bolesť kĺbov sa dá redukovať či úplne eliminovať. Stačí, ak vo svojom dennom režime urobíte zopár malých zmien.

Prečo kĺby bolia?

Každého z nás z času na čas bolia kĺby, avšak pokiaľ nejde o nič vážne a poznáte príčinu (preťaženie, úraz), nie je potrebné sa stresovať. Tento typ občasnej bolesti totiž nepredstavuje žiadny závažný stav a bolesť zvyčajne odznie bez následkov. Úľavu pri bolesti kĺbov po úrazoch prinesie napríklad ľadový obklad.

Ak však tieto ťažkosti pretrvávajú dlhšie obdobie a bránia vám bezstarostne vykonávať bežné denné činnosti, problém je na svete. Zväčša sa stretávame s tým, že nebolí izolovane iba jeden kĺb, ale ide o viacnásobnú bolesť, ktorá je naozaj nepríjemná. Tiež je častým sprievodným javom bolesti kĺbov takzvané vystreľovanie či vyžarovanie bolesti. To znamená, že ak vás bolí napríklad bedrový kĺb, bolesť môžete cítiť až v kolene.

Dôvodov, prečo kĺby bolia je nespočetné množstvo. Tu sú však najčastejšie príčiny:

Prebiehajúca infekcia v organizme

Ak organizmus bojuje s infekciou v dôsledku virózy či chrípky, je možné, že sa pridruží aj bolestivosť kĺbov na celom tele. Táto bolesť po odstránení infekcie zvyčajne odznie do niekoľkých dní.

Hormonálne zmeny v organizme

Náchylné na bolesti kĺbov sú najmä ženy v období menopauzy a tehotenstva, kedy dochádza k výrazným hormonálnym zmenám. Napríklad tehotné ženy by mali byť opatrné najmä v treťom trimestri, kedy činnosť hormónov spôsobuje uvoľňovanie väziva v dôsledku prípravy na pôrod.

Artritída

Artritída je vo všeobecnosti charakteristická prítomnosťou zápalu, ktorý vedie k narušeniu štruktúry kĺbu. To sa prejavuje bolesťou, sťaženým pohybom a stuhnutosťou. Existuje však viacero typov artritídy, ktoré sa vzájomne líšia tým, ako vznikajú.

Osteoartróza (artróza) je ochorenie kĺbov spôsobené postupným opotrebovávaním a poškodzovaním chrupavky.

Reumatoidná artritída je veľmi časté závažné ochorenie kĺbov, ktoré postihuje všetky vekové kategórie, pričom najviac ohrozené sú ženy pred menopauzou. Pre toto ochorenie je tiež charakteristická prítomnosť zápalu, ktorý však iniciujú a udržiavajú autoimunitné mechanizmy. Priebeh reumatoidnej artritídy je progresívny a často vedie k invalidite. Na liečbu sa bežne využívajú steroidné i nesteroidné medikamenty s cieľom znížiť zápal. Podľa vedcov existuje však aj celkom prírodné a zázračné riešenie týchto nepríjemných ťažkostí.

Vedci zistili, že zázračná Boswellia serrata je účinná pri znižovaní zápalu v kĺboch, a môže tak zmierniť príznaky reumatoidnej artritídy.

Podľa indickej štúdie z roku 2003 boswellové kyseliny výrazne zlepšujú pohyblivosť kĺbov a znižujú bolesti a opuchy kĺbov. Iní vedci pri obdobnej štúdii testovali účinky boswellových kyselín pri liečbe artritídy. Štúdie sa zúčastnilo 175 pacientov, pričom viac ako 75 % zúčastnených potvrdilo pozitívne účinky a zlepšenie stavu pri užívaní boswellových kyselín.

Nadácia pre artritídu dokonca odporúča suplementovať boswellové kyseliny prostredníctvom výživových doplnkov ako potenciálnu liečbu reumatoidnej artritídy ako aj osteoartrózy.

Prírodný výživový doplnok vyrobený priamo na území Slovenska, Boswellia serrata od spoločnosti Kompava, obsahuje viac ako 85 % boswellových kyselín získaných zo živice stromu Boswellia serrata. Tieto účinné látky sú zároveň obohatené o extrakt z čierneho korenia pre maximálnu vstrebateľnosť a účinnosť boswellových kyselín. Kombinácia týchto látok tak predstavuje dokonalú kombináciu pre podporu pohybového aparátu a správnu činnosť kĺbov.

DNA

Toto ochorenia je spôsobené v dôsledku prebiehajúceho zápalu v jednom, prípadne viacerých kĺboch naraz. Charakteristická je intenzívna bolesť, ktorá znemožňuje vykonávať zaužívané činnosti.

Preťaženie kĺbov v dôsledku nadmernej fyzickej aktivity

Nadváha

Ako sa starať o kĺby?

Mnoho ľudí problémy s pohybovým aparátom mylne pokladá za prirodzený prejav starnutia. Rozvoju kĺbových a kostrových chorôb však nahráva nielen dedičnosť, ale aj obezita, zlé stravovanie či sedavý spôsob života.

1. Zdravá strava

Jedálniček plný vitamínov a minerálov pre zdravie pohybového aparátu predstavuje kľúč k úspechu. Odborníci odporúčajú zaradiť do jedálnička stredomorské potraviny, ktoré pôsobia protizápalovo. Tiež odporúčajú vo zvýšenej miere konzumovať rybí olej, ktorý je dobrým zdrojom omega-3 mastných kyselín. Základom stravy by mala byť ovocie a zelenina, najmä však kapustová zelenina (brokolica, karfiol, kel), ktorá obsahuje veľké množstvo antioxidantov, vitamínov a vlákniny. Odporúča sa tiež do stravy zahrnúť mliečne výrobky, ktoré vďaka vysokému obsahu vápnika prispievajú k udržaniu zdravého pohybového aparátu. Obmedzte jedlá z bielej múky, s vysokým obsahom cukru a tiež priemyselne spracované polotovary.

2. Účinná výživa pre pohybový aparát

K najčastejším ochoreniam kĺbov na Slovensku sa radí reuma, artritída a artróza, kostrovým chorobám dominuje osteoporóza. Pokiaľ sa ochorenie nelieči, vedie k častejším a dlhším pobytom v nemocnici a dokonca k trvalej invalidite. Aj tu platí, že včasná prevencia pomáha spomaliť alebo zastaviť rozvoj choroby.

Pozitívom je, že v súčasnosti trh ponúka slušný výber doplnkov aj v kategórii kĺbovej výživy, ktoré majú za úlohu chrániť a vyživovať kosti, kĺby, väzy a šľachy. Pravidelné užívanie kĺbovej výživy vám dopomôže udržiavať pohybový aparát zdravý, čím môžete predchádzať predčasnému opotrebeniu či úrazom spojeným s nadmerným zaťažovaním kĺbov.

Samozrejme aj v kategórii výživových doplnkov na posilnenie kĺbov platí, že môžete nájsť skutočne kvalitné výrobky, ale bohužiaľ, aj produkty, ktoré neobsahujú niektorú z účinných látok alebo jej neposkytujú dostatok.

Kĺbovú výživu môžeme užívať v sypkej, kapsulovej alebo tabletkovej forme. Je všeobecne známe, že užívanie sypkých foriem všetkých suplementov, teda aj kĺbovej výživy, je o niečo lepšie a efektívnejšie, keďže má rýchlejšiu vstrebateľnosť.

Prášková forma kĺbovej výživy však nevyniká medzi inými formami len vyššie spomenutou vstrebateľnosťou, ale tiež tým, že nám vďaka rôznym príchutiam umožní pripraviť si chutný a osviežujúci nápoj, ktorý vyživí kĺby, no nezaťaží žalúdok. Ďalej je veľmi dôležité okrem formy si pri kúpe preveriť aj obsah účinných látok daného produktu.

S najväčšou rozdielnosťou sa pri kĺbových výživách stretávame najmä v obsahu kolagénu. Nízky obsah kolagénu vedie k zníženej účinnosti. Efektívna kĺbová výživa by mala obsahovať aspoň 8-10 g kolagénu v jednej dávke.

Takouto kĺbovou výživou je komplexná kĺbová výživa vo forme osviežujúceho nápoja Gelo-3 Complex od spoločnosti Kompava. Dostupná je v 4 skvelých príchutiach, je bez lepku, laktózy a je vhodná pre diabetikov a deti od 8 rokov. Je vhodná nielen pre ľudí, ktorí trpia bolesťami kĺbov, ale je aj účinnou prevenciou pre tých, ktorí nadmerne zaťažujú kĺby, to znamená že je správnou voľbou pre každého aktívneho človeka, športovca či ťažko pracujúceho človeka.

Gelo-3 Complex obsahuje až 8 g kolagénu v jednej dávke. Kolagén v tejto kĺbovej výžive je zároveň vo forme kolagénových peptidov, a tak je oveľa viac vstrebateľnou a účinnou formou než štandardný kolagén. Gelo-3 Complex obsahuje tiež ďalšie účinné látky na podporu a regeneráciu pohybového aparátu, a to glukozamín a chondroitín sulfát, vápnik a horčík, vitamín C, E a vitamíny skupiny B.

Pozitívny vplyv kolagénu pri redukcii bolesti kĺbov

Bolesť pohybového aparátu je dôvodom každej tretej až štvrtej návštevy pacienta u praktického lekára. Vedci z Freiburskej univerzity však publikovali štúdiu, v ktorej potvrdili priaznivé účinky kolagénu pri zmierňovaní bolesti kĺbov pri užívaní 5g kolagénu/denne, a preto sa pravidelné užívanie výživových doplnkov s obsahom kolagénu javí ako potenciálne riešenie pre úľavu pri bolestiach kĺbov.

Tip: Ak chcete kĺbom rýchlo doplniť kolagén a zároveň si pochutiť na lahodnej maškrte, ktorá neuškodí vašej línii, odporúčame siahnuť po kolagénových tyčinkách Joint Bar od spoločnosti Kompava. Tieto chutné tyčinky sú dostupné v 3 príchutiach, a to mango s kúskami chrumkavého ovocia, lahodný kokos alebo čokoláda-banán a poskytnú až 6 g kolagénových peptidov v jednej tyčinke.

Ďalšie zázračné látky pre bezstarostný pohyb

Glukosamín sulfát je látka, z ktorej si organizmus vytvára štrukturálne zložky kĺbových chrupaviek. Množstvo glukosamínu vytváraného v organizme s vekom klesá. Následkom je, že chrupavka stráca svoju schopnosť správať sa pružne a tlmiť nárazy. V postihnutých kĺboch dochádza k značnému poškodeniu chrupavky, po ktorom nasleduje stuhnutie, bolesti, deformácia a obmedzenie pohybu v kĺboch. Dodanie glukosamínu do organizmu chráni, regeneruje povrchy kĺbov a má tiež výrazné protizápalové účinky.

Chondroitín sulfát chráni kĺby pred poškodením tým, že stimuluje produkciu hlavných zložiek kĺbovej chrupavky, priťahuje a viaže vodu.

MSM (metylsulfonylmetán) je zdrojom organicky viazanej síry. Nedostatočné hladiny biosíry v organizme môžu viesť k neschopnosti organizmu obnovovať poškodené tkanivá, pretože síra je dôležitá pri produkcii kolagénu a obnove štruktúry poškodených tkanív. MSM tiež zohráva dôležitú úlohu pri zmierňovaní bolesti spôsobenej zápalom, reguluje presun tekutiny v tkanivách udržiavaním pružnosti bunkových membrán, čo je dôležité pre zmiernenie opuchov.

3. Fyzická aktivita a cvičenie

Pravidelný pohyb je dôležitou súčasťou starostlivosti o pohybový aparát. Odborníci odporúčajú pre udržanie kĺbov v dobrej kondícii pravidelne cvičiť. Cvičenie posilňuje svaly okolo kĺbov, čím sa zabezpečuje ich vyššia ochrana a tiež sa zvyšuje prietok krvi do kĺbov. Odporúča sa tiež praktizovať cvičenie zamerané na rozvoj flexibility, ktoré zväčšuje rozsah pohyblivosti kĺbov. Na pravidelnú športovú aktivitu by nemali zabúdať najmä ľudia so sedavým spôsobom života.

Ak vás kĺby bolia, zabudnite sa špičkové športové výkony, uprednostnite typy tréningov s nižšou intenzitou, ako napríklad chôdza, jóga, pilates, plávanie či bicyklovanie. Pred cvičením, samozrejme, nezabudnite na poriadnu rozcvičku a zahriatie. Je to účinná prevencia vzniku zranení a zároveň kĺby a šľachy majú vyššiu tendenciu bolieť, ak sú stuhnuté, preto je potrebné ich zahriať a pripraviť na šport.

4. Kontrola hmotnosti

Nadváha môže byť pre kĺby skutočne zaťažujúca. Myslite na to, že každý kilogram naviac zvyšuje zaťaženie kĺbov, a to najmä v oblasti bedier, kolien a chrbtice. Udržiavanie zdravej hmotnosti preto predstavuje cestu k udržaniu zdravých a neboľavých kĺbov.

Je dôležité uvedomiť si, že naša energia, vitalita a schopnosť pohybovať sa vo veľkej miere závisí od zdravia našich kĺbov. Je preto dôležité udržiavať ich v čo najlepšom stave, a to si vyžaduje správnu výživu.

Efektívnu výživu kĺbov si môžete teraz zabezpečiť výhodnejšie, so špeciálnou zľavou pre čitateľov. Pri nákupe produktov Boswellia serrata, Gelo-3 Complex, Joint Bar a MSM na www.kompava.sk použite zľavový kód K74A4 a doprajte si bezstarostný pohyb s efektívnymi slovenskými výživovými doplnkami od Kompavy.

