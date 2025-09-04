Prevratná novinka na severe Európy. Tanečný krasokorčuliarsky pár po prvý raz utvoria ženy - VIDEO, FOTO

Dve krasokorčuliarky vytvorili vo Fínsku prvý čisto ženský tanečný pár na ľade. Devätnásťročná domáca nádej Emma Aaltová a o rok staršia Britka Millie Collingová budú môcť súťažiť na národnej úrovni vďaka úprave pravidiel Fínskej krasokorčuliarskej federácie. Informovala o tom agentúra Reuters na svojom webe.
Termín „muž“ nahradil „korčuliar“
Fínska federácia po ich žiadosti zmenila znenie svojich regulí a namiesto označení „muž“ a „žena“ sa teraz používa neutrálne „korčuliar A“ a „korčuliar B“.
Tento krok umožní Aaltovej a Collingovej štartovať v domácich súťažiach. „Teraz môžeme súťažiť na domácich podujatiach vo Fínsku. Sme prvý a jediný juniorský pár, ktorý to bude robiť,“ uviedla Collingová pre Reuters.
Nemala s kým korčuľovať
Obe korčuliarky dúfajú, že ich príbeh prispeje k celosvetovej zmene. Spoznali sa pred dvoma rokmi a rýchlo si vybudovali priateľstvo. Aaltová predtým súťažila s mužskými partnermi, no mala problém nájsť nového.
„Na jedného muža je, neviem, možno 300 žien, ktoré s ním chcú korčuľovať. A nerozhodujú len vaše korčuliarske schopnosti, ale aj výška, hmotnosť, vzhľad a miesto bydliska,“ posťažovala sa.
Tance na ľade sú podľa Collingovej vhodnejšie pre ženské páry ako zmiešané dvojice, keďže sa zameriavajú skôr na interpretáciu hudby a kroky, nie na náročné skoky a akrobaciu. „Nie je tam obrovská fyzická výhoda byť mužom,“ povedala.
Na medzinárodnom fóre podobný návrh nepadol
Medzinárodná korčuliarska únia (ISU) zatiaľ neplánuje zmenu pravidiel na svetovej úrovni.
Členka technickej komisie ISU a bývalá tanečnica Kaitlyn Weaverová uviedla, že sa o téme diskutovalo, no formálny návrh zatiaľ predložený nebol. „Mám obavy, že svet sa stáva konzervatívnejším. A nedeje sa to len v Spojených štátoch, deje sa to po celom svete,“ dodala.