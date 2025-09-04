Prevratná novinka na severe Európy. Tanečný krasokorčuliarsky pár po prvý raz utvoria ženy - VIDEO, FOTO

„Na jedného muža je, neviem, možno 300 žien, ktoré s ním chcú korčuľovať,“ povedala fínska krasokorčuliarka Aaltová.
Karol Jakubovič
Redaktor športovej redakcie
FB ISU (Medzinárodná kračokorčuliarska únia)
Fínsko Krasokorčuľovanie

Dve krasokorčuliarky vytvorili vo Fínsku prvý čisto ženský tanečný pár na ľade. Devätnásťročná domáca nádej Emma Aaltová a o rok staršia Britka Millie Collingová budú môcť súťažiť na národnej úrovni vďaka úprave pravidiel Fínskej krasokorčuliarskej federácie. Informovala o tom agentúra Reuters na svojom webe.

Termín „muž“ nahradil „korčuliar“

Fínska federácia po ich žiadosti zmenila znenie svojich regulí a namiesto označení „muž“ a „žena“ sa teraz používa neutrálne „korčuliar A“ a „korčuliar B“.

Tento krok umožní Aaltovej a Collingovej štartovať v domácich súťažiach. „Teraz môžeme súťažiť na domácich podujatiach vo Fínsku. Sme prvý a jediný juniorský pár, ktorý to bude robiť,“ uviedla Collingová pre Reuters.

Nemala s kým korčuľovať

Obe korčuliarky dúfajú, že ich príbeh prispeje k celosvetovej zmene. Spoznali sa pred dvoma rokmi a rýchlo si vybudovali priateľstvo. Aaltová predtým súťažila s mužskými partnermi, no mala problém nájsť nového.

„Na jedného muža je, neviem, možno 300 žien, ktoré s ním chcú korčuľovať. A nerozhodujú len vaše korčuliarske schopnosti, ale aj výška, hmotnosť, vzhľad a miesto bydliska,“ posťažovala sa.

Tance na ľade sú podľa Collingovej vhodnejšie pre ženské páry ako zmiešané dvojice, keďže sa zameriavajú skôr na interpretáciu hudby a kroky, nie na náročné skoky a akrobaciu. „Nie je tam obrovská fyzická výhoda byť mužom,“ povedala.

Na medzinárodnom fóre podobný návrh nepadol

Medzinárodná korčuliarska únia (ISU) zatiaľ neplánuje zmenu pravidiel na svetovej úrovni.

Členka technickej komisie ISU a bývalá tanečnica Kaitlyn Weaverová uviedla, že sa o téme diskutovalo, no formálny návrh zatiaľ predložený nebol. „Mám obavy, že svet sa stáva konzervatívnejším. A nedeje sa to len v Spojených štátoch, deje sa to po celom svete,“ dodala.

Firmy a inštitúcie: ISU Medzinárodná korčuliarska únia
Okruhy tém: Fínsko krasokorčuliarka Krasokorčuľovanie Rodová rovnosť tanečný pár
