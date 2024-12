Preview: Súboj o jesenného majstra, bitka najlepších ofenzív či famózne šnúry. O tom bude duel Žiliny so Slovanom (video+foto)

Slovenskú Niké ligu čaká v sobotu 7. decembra od 18.00 h veľké futbalové derby medzi prvým dvomi celkami v tabuľke. Domáca Žilina hostí úradujúceho majstra Slovan Bratislava.

Z posledných desiatich duelov majú lepšiu formu „šošoni“, prehrali iba raz. „Slovanisti“ odišli zdolaní v troch prípadoch, bolo to však v prestížnej milionárskej súťaži proti Girone, Dinamu Záhreb a AC Milánu.

V domácej lige ťahajú Žilinčania trojzápasovú šnúru bez prehry, „belasí“ naposledy podľahli práve svojmu terajšiemu protivníkovi – konkrétne 1. septembra na Tehelnom poli, kde vybuchli pred vlastnými divákmi vysoko 0:5.

Vo forme sú oba tábory

Od toho času sa však veľa zmenilo, Slovan odohral päť duelov v Lige majstrov, kde výsledkovo a herne postupne rástol. Svojim súperom sa začal vyrovnávať, no na prvé body stále čaká.

„Šošoni“ od ostatného vzájomného súboja odohrali 15 stretnutí s bilanciou 12 výhier (jedna po penaltách v pohári proti Michalovciam, pozn.), dve remízy a jedna prehra.

Formu teda majú oba tímy. V tabuľke je vyššie klub z hlavného mesta, má 41 bodov, teda o štyri viac ako Žilina.

Návšteva sezóny

Pod Dubňom sa stretnú historicky dva najúspešnejšie tímy. Pôjde o ich 151. meranie síl. Lepšie si počínajú „slovanisti“, ovládli 74 zápasov. Remízou sa skončilo 28 stretnutí a 48-krát sa tešili „šošoni“.

„Netreba nikoho ani nič hecovať. Každý si uvedomujeme, proti komu hráme, o čo hráme a že hráme na domácom trávniku. Postavíme sa proti najlepšiemu družstvu na Slovensku, takže o motiváciu je postarané,“ prezradil kouč Žiliny Michal Ščasný na webe mskzilina.sk.

Futbalový sviatok pod Dubňom zrejme prinesie aj návštevu sezóny na tamojšie tribúny. „Vždy je lepšie hrať pred plnými tribúnami, Slovan je na to zvyknutý a nám to určite môže rovnako len pomôcť vybičovať svoj výkon na maximum,“ priblížil.

„Koncentráciu a emočné vypätie je niekedy náročné preniesť z Ligy majstrov na slovenskú scénu. Aj preto im to niekedy dlhšie trvá, kým sa v ligových dueloch rozbehnú. Slovan si každopádne hrá svoju ligu, to budem tvrdiť stále. Preto sa pozeráme najmä na to, čo je v tabuľke za nami,“ uzavrel žilinský kouč Ščasný.

Chcú bodovať

O tom, kto bude viesť tabuľku po jesennej časti veľa napovie práve tento duel. Okrem 17. kola sa odohrá ešte jedno, takže tri body rozhodnú o „polovičnom majstrovi“. Hosťom z hlavného mesta však stačí len bod, aby si danú pozíciu upevnili.

Stretávajú sa dve najproduktívnejšie ofenzívy – Slovan strelil 38 gólov, Žilina o jeden menej. „Šošoni“ inkasovali 14 gólov (najmenej spolu s Trnavou a Dunajskou Stredou), gólmani „belasých“ lovili loptu zo siete v 18 prípadoch.

„Stretávajú sa momentálne dva najlepšie tímy z pohľadu tabuľky, a taktiež herne. Je tam veľa pozitív pre samotný zápas i množstvo očakávaní od oboch strán. My by sme si veľmi radi minimálne udržali náskok, ktorý v tabuľke máme. Jediný cieľ, s ktorým pod Dubeň cestujeme, je bodovať. V našich posledných dueloch v Žiline slávil úspech náš zodpovedný prístup i taktická disciplína. Aj teraz toto môže byť kľúčové,“ povedal asistent trénera Boris Kitka pre klubový web.

Skrížené plány

„Štart Matúša Vojtka je po svalovom zranení otázny. Kevin Wimmer ešte nie je k dispozícii. Vylúčenie Jurija Medveděva nám skrížilo plány, povedal by som, že po veľmi prísnom udelení kariet. Bolo to zbytočné vylúčenie. Budeme musieť hľadať alternatívy, uvidíme, ako sa rozhodneme. Je dobré, že Sharani Zuberu trénuje s tímom, uvidíme, či je to na štart od začiatku,“ prezradil Kitka.

Hráči sú si teraz určite vedomí, že nás čaká priama bitka s tímom, ktorý je momentálne naším najväčším konkurentom v bitke o titul, doplnil asistent trénera Slovana.

Zaujímavé čísla

Žilina v tejto sezóne v Niké lige a Slovenskom pohári ešte nikomu nepodľahla na vlastnej pôde. Naposledy tu triumfovala Dunajská Streda v máji, čiže počas minulej sezóny.

Slovanu sa darí u protivníkov. Posledný raz v našej súťaži neuhral ani bod v ostatnom ročníku, keď podľahol húževnatej Podbrezovej.

Z posledných piatich meraní síl pod Dubňom sa až štyrikrát radovali „belasí“.

Obaja súperi majú podivuhodnú štatistiku v Niké lige a domácom pohári. „Šošoni“ dokázali skórovať v každom domácom dueli, „slovanisti“ zase vždy rozvlnili sieť, keď hrali na ihriskách svojich súperoch.