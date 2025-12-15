Prestúpia Sulík a Cigániková do strany Kollára? Je to mimoriadne rizikový krok, ktorý na voličov môže pôsobiť zmätočne, upozorňuje odborník

Politológ Tomáš Koziak považuje za málo pravdepodobné, že by politici, ktorí boli dlhé roky výraznými tvárami nejakej politickej strany, sa zrazu rozhodnú prestúpiť do fakticky konkurenčnej strany. Upozorňuje tiež, že by to bol pre nich rizikový krok a na voličov by to mohlo pôsobiť zmätočne.
S informáciou o prestupe bývalého predsedu SaSRicharda Sulíka a poslankyne za SaS Jany Bittó Cigánikovej do hnutia Sme rodina vyrukoval cez víkend podnikateľ Zoroslav Kollár (Právo na pravdu), ktorý téme venoval aj kritický status na sociálnej sieti.
„Do hnutia Sme rodina má tento týždeň prestúpiť Jana Bittó Cigániková a následne aj Richard Sulík. Nie je náhoda, že sa politici z čias teroru rokov 2020 až 2023 opäť spájajú. Boris Kollár, klamár a plagiátor, ako predseda parlamentu toleroval Matovičove atómovky aj vulgarizmy. Riadenie parlamentu nezvládal a pod jeho vedením sa Národná rada SR zmenila na cirkus,“ napísal Zoroslav Kollár.
Boris Kollár a Sulík sú podľa jeho slov symbolmi Matovičovej mafie. „Udržali Matoviča pri moci. Bez ich hlasov by teror rokov 2020 až 2023 neexistoval. Spolu nesú plnú politickú zodpovednosť za zničenú dôveru v štát, pošliapané práva a roky strachu. Matovič, Sulík, Boris Kollár, Naď a celá Matovičova mafia chystajú návrat. Na čele so Šimečkom,“ varoval konkurzný právnik.
Aký by to malo význam?
Politológ Tomáš Koziak si naopak nemyslí, že by tieto informácie boli založené na pravde a to z viacerých dôvodov. „Richard Sulík oznámil odchod z politického diania a že sa už politike nechce venovať. Navyše zakladal stranu SaS, bol jej dlhoročným predsedom, a má tam ešte funkciu čestného predsedu strany. Po tom všetkom, že založil politickú stranu, bol jej dlhoročný predseda a ešte má v tej strane vplyv, načo by teraz vstupoval do inej politickej strany, ktorá bola fakticky konkurenčná jeho politickej strane?“ pýtal sa odborník s tým, že to isté sa týka aj osoby Jany Bittó Cigánikovej.
Sme rodina je vyprázdnená strana
Navyše v prípade Sme rodiny ide o politickú stranu, ktorá sa dlhodobo udržuje pod hranicou preferencií, upozornil politológ. „Nie je tam dôvod, prečo by pani Bittó Cigániková odišla z politickej strany, v ktorej dlhé roky pôsobila a je jej výraznou osobnosťou, a že by prestúpila do nejakej inej politickej strany,“ zamýšľal sa ďalej.
Podľa odborníka by to bol zlý ťah a nemalo by to pre týchto politikov žiaden praktický význam. „Sme rodina je prakticky vyprázdnenou politickou stranou. Tak ako prehrali voľby, Boris Kollár sa z politiky stiahol. To, že tá strana si udržuje tie minimálne preferencie je len záležitosť nejakej voličskej zotrvačnosti a toho, že možno niektorí voliči alebo voličky sú vyslovene zamilovaní do osobnosti Borisa Kollára, pretože žiaden iný praktický význam tam nie je, pretože oni žiadnu praktickú politiku nerobia,“ vysvetľoval Koziak.
Zopakoval, že hnutie Sme rodina prakticky prestala fungovať po voľbách, preto by to nemalo politickú logiku vstupovať do strany, ktorá prakticky nefunguje.
Prestup by na voličov pôsobil zmätočne
Podľa politológa prestup politikov, ktorí sú dlhé roky vnímaní ako výrazné tváre nejakej politickej strany, môže pôsobiť na voličov zmätočne.
„Je to problém u dlhoročných členov politických strán, že ich ľudia vnímajú ako značku ako niečo, čo k tej politickej strane patrí a zrazu prestúpia do úplne inej politickej strany, to aj na toho voliča môže pôsobiť dosť zmätočne. Toto je vždy mimoriadne rizikový krok a v konečnom dôsledku sa to asi obráti proti tým politikom,“ predikuje Koziak.
Zároveň by podľa slov odborníka mohlo zmätočne pôsobiť aj to, ak Richard Sulík, ktorý oznámil svoj odchod z politiky, by sa zrazu chcel vrátiť. „Keď niekto oznámi svoj politický odchod a potom sa vráti, tiež to nepôsobí dôveryhodne,“ myslí si Koziak.
Rizikový krok
Ak by Bittó Cigániková chcela prestúpiť do strany Borisa Kollára, odborník prognózuje, že to tej strane nepomôže a môže to byť dokonca aj politický koniec Bittó Cigánikovej.
„V prípade Bittó Cigánikovej sa jej pozícia po odchode Sulíka veľmi zhoršila, je ju menej vidieť a zrejme to môže byť aj rozhodnutie orgánov strany, že ju sťahujú z politického obehu. Viem si predstaviť, že by chcela byť v politike ďalej aktívna, ale vstup do strany Borisa Kollára by som považoval za politicky veľmi neprezieravý z jej strany,“ hovorí Koziak.
„Tak výrazná osobnosť ako je ona, ktorá je tak výrazne spätá s konkrétnou politickou stranou, ak prestúpi do inej politickej strany tak neviem, či by to tí voliči dokázali akceptovať,“ doplnil ďalej.
Navyše podľa slov odborníka by to ani ideologicky nesedelo. Kollárova strana sa totiž dlhodobo profiluje ako strana s konzervatívnymi hodnotami, pričom Bittó Cigániková je tá, ktorá sa dlhé roky prezentuje ako veľmi liberálna politička.