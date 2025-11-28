Prestrelka s islamistami v Sýrii: Izraelskí vojaci zabili desať ľudí

Sýrske zdroje tvrdia, že medzi obeťami sú aj ženy a deti.
Pavol Lukáč
Redaktor zahraničnej redakcie
Izraelské sily zabili v piatok na juhu Sýrie desať ľudí počas operácie, ktorá je zatiaľ najkrvavejšou od pádu režimu autoritárskeho prezidenta Baššára al-Asada, ku ktorému došlo takmer pred rokom.

Izraelská armáda uviedla, že pri prestrelke počas operácie na zadržanie militantov zo susedného Libanonu v obci Bajt Džinn utrpelo zranenia šesť izraelských vojakov, z ktorých traja sú vo vážnom stave.

Utiekli desiatky rodín

Odkedy islamistická koalícia v decembri minulého roka zvrhla režim dlhoročného vládcu al-Asada, Izrael vykonal stovky útokov a vpádov do Sýrie.

Sýrska štátna televízia informovala, že medzi obeťami sú aj ženy a deti. „Počet mučeníkov izraelskej agresie… stúpol na desať, vrátane žien a detí, zatiaľ čo iní zostávajú uväznení pod troskami,“ uviedla televízia. Desiatky rodín utiekli z dediny do bezpečia v blízkych oblastiach, dodala televízia.

Cieľom boli islamisti

Izraelská armáda uviedla, že cieľom operácie boli bojovníci z islamistickej skupiny Džamá islámíja, ktorá má základňu v susednom Libanone.

„Podozriví operovali v oblasti Bajt Džinn v južnej Sýrii a podnikali teroristické útoky proti izraelským civilistom,“ uvádza sa vo vyhlásení Izraelských obranných síl.

