Prestaňte zneužívať našu vernosť. Návrat Mourinha do Chelsea vyvoláva zmiešané pocity

José Mourinho sa po takmer dvoch desaťročiach vracia na Stamford Bridge, tentoraz ako tréner Benficy Lisabon. Jeho príchod vyvoláva u fanúšikov „The Blues“ zmiešané pocity a zároveň spomienky na jeho prvé obdobie v klube, ktoré odštartoval legendárnou hláškou „Som výnimočný“.
Mourinho, ktorý je dnes podľa vlastných slov „pokornejší“ a „altruistickejší“, zdôraznil na svojej prezentácii v Benfice, že napriek ťažkostiam v posledných rokoch priviedol dva tímy do európskych finále. Pri novej misii chce priniesť veľké úspechy a trofeje práve do vitríny lisabonského klubu, po tom, čo ho v auguste prepustili z tureckého Fenerbahce Istanbul.
Chce úspechy s Benficou
Portugalský kouč má na konte triumfy v Lige majstrov s Portom a Interom Miláno, tri tituly v Premier League počas dvoch období v Chelsea a aj titul v La Lige s Realom Madrid. Prezident Benficy Rui Costa odmietol, že by angažovanie Mourinha malo politický podtón pred októbrovými klubovými voľbami, a zdôraznil, že „Mourinho má všetky kvality viesť taký klub ako je ten náš“.
Fanúšikovia Chelsea sa tešia na jeho návrat, hoci londýnsky klub pre tento zápas zdvihol ceny vstupeniek, čo vyvolalo kritiku zo strany organizácie Chelsea Supporters Trust. „Prestaňte zneužívať našu vernosť,“ uviedli vo vyhlásení priaznivci Chelsea. Napriek tomu sa očakáva vypredaný štadión.
Mourinho si počas svojho prvého pôsobenia v Chelsea vybudoval silné puto s fanúšikmi. Po zisku druhého ligového titulu v roku 2006 hodil do davu svoju medailu a sako. Avšak pri návrate v roku 2017 už čelil od časti fanúšikov nadávkam a označeniu „Judáš“, keďže neskôr trénoval aj Tottenham Hotspur, odvekého rivala Chelsea.
Oba tímy o prvé body
„Ak budú fanúšikovia ku mne dobrí, bude to skvelé. Ak nie, nevadí, som rád, že som späť,“ povedal Mourinho, ktorý pravdepodobne na začiatku dostane vrelé privítanie.
Oba tímy, Chelsea aj Benfica, sa snažia získať prvé body v Lige majstrov 2025/2026, keďže v úvodných dueloch prehrali. Chelsea, ktorá je aktuálny klubový svetový šampión, podľahla v Mníchove miestnemu Bayernu (1:3) a Benfica doma nestačila na azerbajdžanský FC Karabach (2:3), hoci viedla už o dva góly.