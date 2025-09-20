Prešovský samosprávny kraj bojuje s reklamným smogom, zo svojich pozemkov odstraňuje bilbordy

Župa plánuje osloviť aj stavebné úrady, aby riešili bilbordy na pozemkoch iných vlastníkov, ktoré sú umiestnené pri cestách.
Prešovský samosprávny kraj (PSK) začal systematicky odstraňovať reklamné pútače zo svojich pozemkov. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky a znížiť vizuálne znečistenie v okolí ciest a župných škôl.

Ako informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, v prvej fáze zmizlo vyše 30 bilbordov pri stredných školách v Prešove, Humennom, Bardejove, Kežmarku a Stropkove. Najviac, 14 reklamných stavieb, odstránili pri školách v Humennom. V Prešove kraj zlikvidoval desať bilbordov pri SOŠ technickej na Volgogradskej ulici a dva pri neďalekej SOŠ dopravnej.

Zamerajú sa na cestu pod Tatrami

Reklamné plochy boli odstránené aj z ďalších lokalít, napríklad v okolí ovocného sadu v Orkucanoch, alebo pri cestách v Bardejove, Kľušove, Janovciach, Petrovciach, Hanušovciach nad Topľou, Levoči, Gerlachove či Spišskom Štvrtku.

PSK sa teraz prostredníctvom Správy a údržby ciest zameriava na cestu II/534 z Popradu do Starého Smokovca, kde chce eliminovať reklamný smog v katastri Vysokých Tatier a Starej Lesnej.

Celosvetový problém

Župa plánuje osloviť aj stavebné úrady, aby riešili bilbordy na pozemkoch iných vlastníkov, ktoré sú umiestnené pri cestách a môžu znižovať rozhľad či pozornosť vodičov.

„Nadmerné množstvo reklamy na verejných priestranstvách je celosvetový problém a realitou je aj na Slovensku. Nielenže negatívne ovplyvňuje estetiku a kvalitu týchto priestorov, ale zároveň predstavuje bezpečnostné riziko. V mestách a obciach môže dokonca viesť k zníženiu kvality života ich obyvateľov,“ upozornila Jeleňová.

