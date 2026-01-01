Prešovskí hasiči mali počas silvestrovskej služby sedem zásahov

Hasiči v Prešovskom kraji absolvovali v nočnej službe na prelome rokov celkovo sedem výjazdov. V súvislosti so silvestrovskými oslavami mali päť výjazdov, zasahovali napríklad pri požiaroch kontajnerov i živého plota. Okrem toho riešili počas služby zo stredy na štvrtok aj požiar rodinného domu a asistovali pri dopravnej nehode.
Silvestrovské zásahy
Ako agentúru SITA informoval operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove, požiare kontajnerov a živého plota zaznamenali hasiči od zhruba 22:00 silvestrovskej noci do druhej hodiny Nového roka. Po dva výjazdy k horiacim kontajnerom zaznamenali prešovskí aj humenskí hasiči. Požiar živého plota riešili hasiči z Vranova nad Topľou.
Spolu zasahovalo 16 hasičov s piatimi kusmi techniky. „Silvestrovské zásahy ostávajú v poslednom období iba pri kontajneroch, kde niekto po použití umiestni svetlicu, alebo petardu a tie pri plastoch alebo papieri iniciujú horenie. Už to ale nebýva o tom, že horia šopy alebo stodoly, pyrotechniky sa používa menej a je to lepšie ako kedysi,“ zhodnotil službu na prelome rokov operačný dôstojník.
Dopravná nehoda
Okrem požiarov v súvislosti so silvestrovskými oslavami zasahovalo osem hasičov s tromi kusmi techniky v Chminianskej Novej Vsi (okres Prešov) pri požiari na elektroinštalácii rodinného domu.
„Škoda bola vyčíslená na 60-tisíc eur,“ informoval operačný dôstojník. Dvaja príslušníci s jednými vozidlom pomáhali pri dopravnej nehode v Liptovskej Tepličke (okres Poprad). Išlo o technický zásah, a to vytiahnutie vozidla, ktoré skončilo mimo vozovky. „Nehoda sa zaobišla bez zranení,“ dodal na záver.