Po švédskej výzve prichádza nemecká. Tatran Prešov nemá v Hannoveri čo stratiť - VIDEO

Tatran Prešov sa po druhý raz v novej sezóne predstaví v Európskej lige. Tentoraz v Hannoveri.
Hádzaná - Radoslav Antl
Trénerská dvojica Tatrana Prešov Radoslav Antl (vľavo) a Marek Gernát sa bude snažiť niečo vymyslieť na nemeckého favorita z Hannoveru. Foto: FB, www.facebook.com
Na hádzanárovTatrana Prešovčaká po týždni druhé vystúpenie v novom ročníku Európskej ligy EHF.

Po domácej remíze 30:30 so švédskym Sävehofom sa v utorok od 18.45 h predstavia na palubovke najväčšieho favorita G-skupiny – nemeckého tímu Recken – TSV Hannover-Burgdorf. Informuje o tom oficiálny web Tatrana Prešov.

Pre šiesty tím uplynulého ročníka nemeckej bundesligy, vedený od júla 2021 bývalým nemeckým reprezentačným trénerom Christianom Prokopom, je to štvrtá účasť v európskom pohári, z toho druhá v Európskej lige.

Hannover začal víťazne

Hannover vstúpil do bojov v skupinovej fáze európskeho pohára úspešne. Vo svojom úvodnom vystúpení zdolal dánsku Fredericiu na jej palubovke 31:29. V nemeckej najvyššej súťaži je Hannover aktuálne na 12. mieste so šiestimi bodmi v deviatich zápasoch.

Tatran vycestoval na duel do Nemecka už v nedeľu. Zverenci trénerskej dvojice Radoslav Antl – Marek Gernát cestou odohrali duel 8. kola Niké handball extraligy na palubovke bratislavského ŠKP.

Môžu len prekvapiť

V hlavnom meste vyhrali jednoznačne 40:24 a po upevnení si pozície lídra extraligy sa presunuli do dejiska zápasu, kde sa od pondelkového rána pripravujú na druhý duel v tejto pohárovej edícii.

„Hráme s bundesligistom u neho doma. Je to najlepšia liga a môžeme len prekvapiť. Myslím si, že sme sa poctivo pripravovali. Pevne verím, že budeme bojovať o každú loptu. Je to pre našich hráčov veľká výzva a prestíž a so srdiečkom a pokorou ideme bojovať o dobrý výsledok pre klub,“ uviedol Martin Gernát, asistent trénera Tatrana Prešov.

Kvalitný pivot aj spojky

Český krídelník Josef Hozman nabáda, že Hannovej má skúsené a kvalitné mužstvo.

„Veľa spolupracujú s pivotom, na čo si musíme dať pozor. Majú kvalitné spojky. Pripravovali sme sa na nich už po stretnutí so Sävehofom. Mali sme nejaké videá, trénovali sme. Chceme do toho dať všetko a uvidíme na čo to bude stačiť,“ podotkol Hozman, 9-gólový strelec zo súboja v Bratislave.

