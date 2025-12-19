Prešov a Spišská Nová Ves si vymenili centrov. Bortňák ide do Šariša a Paločko na Spiš

Prešov a Spišská Nová Ves si vymenili útočníkov pred 30. kolom Tipsport ligy.
Ondrej Kašša
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
HOKEJ TE: HKM Zvolen - HK Grotto Spišská Nová Ves
Dalibor Bortňák (vľavo) ešte v drese Spišskej Novej Vsi, kde pôsobil vyše troch rokov. Foto: archívne, SITA/Jakub Julény
Slovensko Ľadový hokej Ľadový hokej z lokality Slovensko

Posledné dva tímy tabuľky Tipsport ligy si vymenili stredných útočníkov. Z tábora HK Spišská Nová Ves odchádza Dalibor Bortňák, ktorý zamieril do HC Prešov.

Po opačnej linke prichádza na Spiš z Prešova Matej Paločko. Z metropoly Šariša sa na Spiš vracia aj krídelník Matej Giľák, ktorý bol v Prešove na hosťovaní. Prešovčania informovali aj o príchode Tima Danielčáka na hosťovanie.

“Daliborovi sa chcem poďakovať za všetko, čo pre náš klub odviedol. Bol súčasťou všetkých troch významných úspechov v posledných troch sezónach. Tak ako my, aj Dalibor už cítil, že nemá čo viac klubu ponúknuť a nové prostredie ho môže naštartovať k lepším výkonom. Zároveň vítam medzi nami Mateja, ktorý je v najlepšom hokejovom veku. Je to center s dobrým pohybom, ktorý je silný na buly. Veríme, že nám pomôže a bude sa mu u nás dariť,“ uviedol generálny manažér klubu Richard Rapáč na klubovom webe.

Predposledná Spišská Nová Ves dnes absolvuje predvianočný derby zápas v neďalekom Poprade, ktorý má za sebou sériu víťazných zápasov a v tabuľke sa chce posunúť do prvej šestky. Oba vzájomné zápasy v tejto sezóne však vyhrali hokejisti Spišskej Novej Vsi (2:1 a 4:2).

„Do bránky sa postaví Denis Godla. Chrbát mu bude kryť Filip Surák. Zdravotné problémy stále blokujú Štefana Valluša. Choroba vyradila aj kapitána Branislava Rapáča,“ informovali Spišiaci.

Viac k osobe: Dalibor BortňákMatej GiľákMatej Paločko
Firmy a inštitúcie: HC PrešovHK Spišská Nová VesTipsport liga
Okruhy tém: Hokej - Tipsport liga 2025/2026 útočníci Výmena
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk