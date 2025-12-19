Prešov a Spišská Nová Ves si vymenili centrov. Bortňák ide do Šariša a Paločko na Spiš

Posledné dva tímy tabuľky Tipsport ligy si vymenili stredných útočníkov. Z tábora HK Spišská Nová Ves odchádza Dalibor Bortňák, ktorý zamieril do HC Prešov.
Po opačnej linke prichádza na Spiš z Prešova Matej Paločko. Z metropoly Šariša sa na Spiš vracia aj krídelník Matej Giľák, ktorý bol v Prešove na hosťovaní. Prešovčania informovali aj o príchode Tima Danielčáka na hosťovanie.
“Daliborovi sa chcem poďakovať za všetko, čo pre náš klub odviedol. Bol súčasťou všetkých troch významných úspechov v posledných troch sezónach. Tak ako my, aj Dalibor už cítil, že nemá čo viac klubu ponúknuť a nové prostredie ho môže naštartovať k lepším výkonom. Zároveň vítam medzi nami Mateja, ktorý je v najlepšom hokejovom veku. Je to center s dobrým pohybom, ktorý je silný na buly. Veríme, že nám pomôže a bude sa mu u nás dariť,“ uviedol generálny manažér klubu Richard Rapáč na klubovom webe.
Predposledná Spišská Nová Ves dnes absolvuje predvianočný derby zápas v neďalekom Poprade, ktorý má za sebou sériu víťazných zápasov a v tabuľke sa chce posunúť do prvej šestky. Oba vzájomné zápasy v tejto sezóne však vyhrali hokejisti Spišskej Novej Vsi (2:1 a 4:2).
„Do bránky sa postaví Denis Godla. Chrbát mu bude kryť Filip Surák. Zdravotné problémy stále blokujú Štefana Valluša. Choroba vyradila aj kapitána Branislava Rapáča,“ informovali Spišiaci.