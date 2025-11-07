Preplatí vám poisťovňa škodu na aute spôsobenú hlodavcom alebo mačkou?

POISTOVNE.SK sa pozreli nato, či opravu auta vám preplatí poisťovňa, alebo si ju budete musieť uhradiť z vlastného vrecka.
Chladné počasie často láka pod vyhriatu kapotu zvieratá, ktoré sa zvyknú ohrievať v teple motorového priestoru. Najmä hlodavce však dokážu narobiť poriadne škody a obhryzením káblov môžu úplne znefunkčniť vozidlo. Nie každú škodu spôsobenú zvieraťom v priestore motora však automaticky kryje havarijná poistka.
Rozhryzené káble áno, mačka pod kapotou nie
Ak máte v zime problém naštartovať auto, nemusí vždy ísť len o poruchu. Pod kapotou vášho vozidla sa môžu vyhrievať kuny, lasice či iné hlodavce, ktoré prilákalo teplo motora. Dnešné autá sú plné elektroniky a prehryznutý kábel dokáže znefunkčniť celé vozidlo. Škody, ktoré po sebe hlodavce zanechajú, sa niekedy pohybujú v tisícoch EUR. Vedia poškodiť káble elektroinštalácie, zapaľovania, hadicu nasávania vzduchu či brzdového systému. To, či vám poisťovňa takúto škodu preplatí, závisí od poistných rizík, ktoré máte poistkou kryté. Nie všetky poisťovne majú v poistných podmienkách zahrnuté aj poškodenie vozidla hlodavcami.
V niektorých poisťovniach si môžete poškodenie auta hlodavcami pripoistiť. KOMUNÁLNA poisťovňa v rámci havarijného poistenia uhradí škody na mechanických a elektronických častiach motorového vozidla, ktoré spôsobia voľne žijúce zvieratá (napr. lesná zver, vtáky, hlodavce a pod.), zvieratá chované v zajatí či domáce hospodárske zvieratá.
Škody spôsobené hlodavcami majú v havarijnom poistení zahrnuté aj Allianz, Union, Kooperativa, poisťovňa ČSOB (Plné havarijné poistenie) a poisťovňa UNIQA – ohryzenie alebo prehryznutie elektrických káblov, hadíc, obkladov alebo izolačných materiálov v motorovom priestore vozidla.
Poisťovňa Generali má riziko poškodenia hlodavcom zahrnuté v skupine živelných udalostí.
Ak má poisťovňa na výber viacero balíčkov poistenia, poškodenie hlodavcami zvyčajnie nie je zahranuté v tom najlacnejšom.
Pod kapotu vám však môže vliezť aj iné zviera ako hlodavec, napríklad mačka, ktorá sa chce zohriať pri teplom motore. Ak vodič auto naštartuje a mačka nestihne vybehnúť, dostane sa medzi rozvodové remene motora, čo sa často končí pre zviera tragicky a pre auto škodou.
Škoda na motore, ktorá by vznikla následkom takejto situácie, sa totiž nedá považovať za škodu spôsobenú hlodavcami, ktorú kryje havarijná poistka. „Takéto prípady nespadajú automaticky pod krytie z havarijnej poistky a posudzujeme ich individuálne od prípadu k prípadu,“ hovorí odborník z poisťovne UNIQA a dodáva: „Do tejto kategórie patria aj prípady, keď sa pod kapotou nájdu vtáky, napr. holuby alebo škody spôsobia torza vtákov či drobných hlodavcov, ktoré si tam kuna doniesla ako korisť“.
Ak sa vo vašom okolí pohybujú mačky, stačí, keď pred nastúpením do auta päsťou silnejšie pobúchate po kapote vozidla. Mačka zaručene z priestoru motora vybehne von.
Ako treba postupovať pri takejto škode?
V prípade poistnej udalosti je potrebné urobiť opatrenia smerujúce k tomu, aby sa vzniknutá škoda nezväčšovala. Určite kontaktujte asistenčnú službu svojej poisťovne a nahláste poistnú udalosť. Ak je to nevyhnutné, nahláste poistnú udalosť aj polícii. Ak je vozidlo nepojazdné, asistenčná služba, vám pomôže s odťahom či opravou na mieste.
Ako ochrániť auto pred hlodavcami?
- najlepšou ochranou pred vniknutím zvieraťa do motora je spodný kryt auta, nie všetky vozidlá však majú takúto výbavu
- hlodavce môžu odplašiť aj špeciálne spreje, ktoré zvieratá odpudzujú
- ďalšou možnosťou je inštalácia elektronického odpudzovača, jeho ultrazvukové vlny neželaného „návštevníka“ často odplašia
- ľudový recept ako odplašiť hlodavce je vložiť pod kapotu trochu vlasov, alebo psích chlpov (napríklad v ponožke). Divé zvieratá majú z ľudí strach a ich pach ich odpudí. Účinnosť tohto receptu sme neoverovali :).
