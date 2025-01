Premiérový gól v AHL zaznamenal v 27 rokoch. Poznáte tohto Slováka? - VIDEO

Slovenský hokejista Matúš Spodniak si vo veku 27 rokov otvoril strelecký účet v AHL. Rodák z Košíc sa premiérovo presadil za svoj tím Rockford IceHogs v dueli proti Milwaukee Admirals.

Spodniakov klub navyše zvíťazil jednoznačne 5:0. Slovák sa presadil v 19. minúte, keď zvyšoval už na 3:0.

Congratulations to Matus Spodniak (‘23) on scoring his first AHL goal this evening with the Rockford Ice Hogs! Spodsy is the fourth #ProDawg to see ice time in the AHL and the first to score a goal in the AHL! Congrats Spodsy! #prodawgs #traditionnevergraduates pic.twitter.com/iHNF8kx0qQ

— Adrian College Hockey (@ACbulldoghockey) January 12, 2025