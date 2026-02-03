Pellegrini prijal nových veľvyslancov Ruskej federácie a Izraelského štátu

Pellegrini sa v utorok popoludní stretne na Bratislavskom hrade aj s vedúcimi diplomatických misií akreditovaných v Slovenskej republike v rámci novoročného prijatia.
Sprava v popredí: Prezident SR Peter Pellegrini a nový veľvyslanec Ruska na Slovensku Sergej Andrejev počas prijatia poverovacích listín od mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Ruskej federácie v SR prezidentom SR v Prezidentskom paláci. Bratislava, 3. február 2026. Foto: SITA/Kancelária prezidenta SR
Prezident Peter Pellegrini v utorok prijal v Prezidentskom paláci na nástupnej audiencii nových veľvyslancov v SR. Poverovacie listiny mu odovzdali mimoriadni a splnomocnení veľvyslanci Ruskej federácie v SR Sergej Andrejev a Izraelského štátu v SR Jacob Yanovsky.

Pellegrini sa v utorok popoludní stretne na Bratislavskom hrade aj s vedúcimi diplomatických misií akreditovaných v Slovenskej republike v rámci novoročného prijatia. Informovala o tom Kancelária prezidenta SR.

