Prelomový verdikt. Súdny dvor EÚ tvrdí, že niektoré pravidlá FIFA o prestupoch sú v rozpore s právom

Súdny dvor Európskej únie uviedol, že niektoré pravidlá Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) o prestupoch hráčov môžu byť v rozpore s legislatívou Európskej únie týkajúcou sa hospodárskej súťaže a slobody pohybu.

Rozhodnutie súdu prišlo po tom, čo bývalý francúzsky reprezentant Lassana Diarra právne napadol pravidlá FIFA po spore s klubom spred desiatich rokov.

Diarra v roku 2013 podpísal štvorročnú zmluvu s ruským Lokomotivom Moskva. Dohoda bola ukončená o rok neskôr po tom, čo Diarra nebol spokojný s údajným znižovaním platov v klube.

Klub požiadal komoru pre riešenie sporov FIFA o kompenzáciu a hráč podal protinárok na kompenzáciu za nevyplatené mzdy. Športový arbitrážny súd (CAS) rozhodol, že ruský klub rozviazal zmluvu s Diarrom „z oprávneného dôvodu“ a nariadil hráčovi, aby zaplatil 10,5 milióna eur.

#FIFPRO‚s statement on the judgement of the European Court of Justice in the case of Lassana Diarra vs FIFA. pic.twitter.com/jfQoXrLNXx

— FIFPRO (@FIFPRO) October 4, 2024