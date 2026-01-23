Prelomové pravidlo o ofsajdoch stopli, ale VAR by mohol zasahovať aj pri rohoch

Očakávaná zmena pravidla o ofsajde sa zatiaľ konať nebude. Rada Medzinárodnej futbalovej asociácie (IFAB), ktorá určuje pravidlá futbalu, na svojom predbežnom zasadnutí v Londýne jasne naznačila, že takzvané „Wengerovo pravidlo“, ktoré mala radikálne prekopať výklad ofsajdu, nedostane zelenú. Referuje o tom web denníka AS.
Návrh bývalého trénera Arsenalu Arséna Wengera, ktorý mal výrazne zvýhodniť útočníkov a urobiť futbal ofenzívnejším, narazil na silný odpor. Európska futbalová únia (UEFA) aj štyri britské futbalové asociácie považujú zmenu za príliš radikálnu a obávajú sa „totálneho chaosu v obranách“. IFAB sa preto zhodla, že v tejto fáze neprichádza do úvahy zavedenie nového pravidla.
Potrebujeme iné zmeny ako nové ofsajdy, vraví Courtois. Poniektorí vhadzujú aj 30 sekúnd
Zároveň však padlo rozhodnutie, že testovanie možných úprav ofsajdu bude pokračovať. „IFAB sa dohodla na pokračovaní testov,“ zaznelo po rokovaní. Podľa BBC sa do skúšania Wengerovej myšlienky prihlásila aj kanadská Premier League, no zatiaľ len v experimentálnom režime mimo najväčších súťaží.
Na rokovaní sa viac riešili iné zmeny pravidiel. IFAB otvorila dvere rozšírenému využívaniu systému VAR, napríklad pri zjavne nesprávne nariadených rohoch. „Navrhuje sa umožniť súťažiam, aby VAR mohol okamžite preskúmať prípad jasne zle odpískaného rohového kopu, bez zdržania hry,“ uvádza sa v odporúčaniach. Panuje tiež zhoda v tom, že systém VAR by mal skúmať druhé žlté karty, ktoré viedli k vylúčeniam.
Zmena vo futbalových pravidlách. Po dvojdotyku pri jedenástke sa penalta v niektorých prípadoch bude opakovať
IFAB chce zároveň bojovať proti zdržiavaniu hry. Po novom sa má prísnejšie kontrolovať čas pri vhadzovaní a výkopoch od bránky, pričom prekročenie limitu by znamenalo stratu držania lopty. Naopak, veľké zmeny v ofsajde si budú musieť fanúšikovia ešte počkať – minimálne do ďalších rokovaní IFAB.