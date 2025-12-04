Dajte Murraymu loptu a on premení 10 z 11 trojok. Denver vyhral ôsmy zápas za sebou u súpera - VIDEO

Basketbalová NBA má peknú štatistickú zaujímavosť týkajúcu sa hráčov Denveru. Partia okolo Srba Nikolu Jokiča zvíťazila na palubovke Indiany 135:120, čo bolo už ôsme víťazstvo Nuggets u súperov.
Popri tom však hráči Denveru pred vlastnými fanúšikmi ťahajú sériu štyroch prehier.
Na aktuálnom triumfe o 15 bodov v Gainbridge Fieldhouse v Indianapolise má najväčší podiel nie Jokič, ale jeho kanadský spoluhráč Jamal Murray.
LeBron James a Stephen Curry pravdepodobne nebudú hrať na olympiáde 2028 v Los Angeles
Ani nemal hrať
Dosiahol úctyhodných 52 bodov, ku ktorým pridal aj šesť doskokov a štyri asistencie. A to ešte nebolo isté, či 28-ročný muž na rozohrávke vôbec nastúpi, keďže z pondelkového duelu proti Dallasu odchádzal s podvrtnutým členkom.
Murray bol takmer neomylný spoza trojkového oblúka, keď trafil do koša 10 z 11 pokusov. Bol to jeho piaty minimálne 50-bodový zápas v kariére vrátane dvoch v play-off.
Šialená efektivita
„Nejde iba o tých 52 bodov. Ide najmä o úspešnosť jeho streľby. Spoza oblúka to mal 10 z 11, z trestných hodov premenil štyri z piatich a celkovo mal úspešnosť z poľa 19 z 25, čiže 76%. A to je šialené. Myslím si, že sme videli jeden z najvydarenejších výkonov s vyše 50 bodmi v histórii basketbalu,“ zhodnotil tréner Denveru David Adelman.
Jokič podporil Murraya 24 bodmi, 8 doskokmi a pridal aj 13 asistencií. Zatiaľ čo Denver je v tabuľke Západnej konferencie štvrtý, Indiana je na Východe predposledná štrnásta.
Zomrel bývalý dôležitý hráč LA Lakers. V klube strávil vyše polovicu kariéry
Zranená Indiana
A to bola vlani vo finále play-off. Momentálne Pacers hrajú bez viacerých zranených hráčov: Quentona Jacksona, Obiho Toppina, Aarona Nesmitha a Kama Jonesa. Najväčšia hviezda tímu Tyrese Haliburton vynecháva celú sezónu po operácii roztrhnutej achilovky.