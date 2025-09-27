Prekvapením českých volieb môžu byť Piráti, prudko stúpajú

Najviac hlasov v nadchádzajúcich parlamentných voľbách v Česku podľa prieskumu agentúry STEM/MARK získa opozičné hnutie ANO expremiéra Andreja Babiša. Podpora ANO však rovnako ako podpora vládnej koalície Spolu klesá. Výrazne však rastie popularita strany Piráti. Informuje o tom web TN.cz.
ANO by podľa prieskumu získalo 27,5 percenta hlasov, Spolu by volilo 18 percent respondentov. Veľmi tesný je však súboj o tretie miesto. Zdramatizoval ho nástup Pirátov, ktorí by získali už 11,7 percenta hlasov. Prekonali tak vládne hnutie STAN (11,6 %) a blížia sa k SPD (12,3 %).
Podľa prieskumu Piráti oslovujú najmä prvovoličov. Prieskum uskutočnili od 16. septembra do 22. septembra a zúčastnilo sa ho 1 407 ľudí.