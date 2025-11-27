Predviedol skvelý výkon a nakoniec aj strelil gól. Český brankár ohúril parádnym kúskom - VIDEO

Druhá česká hokejová liga skupiny Východ priniesla duel medzi Znojmom a Šumperkom. Domáci boli favoritmi, no túto rolu nepotvrdili a prehrali 1:3.
Brankár hostí Martin Sejpal 12 sekúnd pred koncom tretej tretiny získal puk a vystrelil cez celé klzisko. Trafil svätyňu a mohol sa tešiť so svojimi spoluhráčmi z cenného momentu aj výhry.
Celok zo severu Moravy sa tak vyhupol na štvrtú priečku tabuľky práve za svojho súpera, stráca na neho štyri body. Tabuľku vedie Havířov, ktorý je po 17 zápasoch bez jedinej prehry.
„Gólman bol fantastický. Poďakovanie si však zaslúži každý hráč,“ povedal po stretnutí tréner Šumperku Tomáš Sedlák.
Zásah brankára cez celé klzisko je mimoriadnym počinom. V českej extralige sa to podarilo prvýkrát až pred štyrmi rokmi vtedajšiemu karlovarskému gólmanovi Filipovi Novotnému v zápase proti Mladej Boleslavi, v druhej lige zase na jar 2020, keď sa presadil Lukáš Lavinger z Děčína.
Tridsaťdvaročný Sejpal posilnil Šumperk pred sezónou a vytvoril tandem s Martinom Vojtekom mladším, synom rovnomenného bývalého extraligového gólmana.
Sejpal strávil drvivú väčšinu kariéry v druhej lige, do tej prvej nazrel v troch kluboch. Teraz prežil jeden z vrcholov kariéry.