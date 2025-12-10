Predseda parlamentu Raši zvolal mimoriadnu schôdzu k adresnej energopomoci

Predseda Národnej rady SRRichard Raši zvolal mimoriadnu schôdzu s jediným bodom, a to prijatím uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k zlyhaniu ministerky hospodárstva Slovenskej republiky pri adresnej energopomoci na 12. decembra o 09:00.
Potrebné podpisy pod návrh hnutia SLOVENSKO poskytli poslanci Progresívneho Slovenska a Kresťanskodemokratického hnutia. Nariadenie o adresnej energopomoci vláda schválila na svojom zasadnutí 3. decembra.
Ministerstvo hospodárstva v pondelok 8. decembra spustilo stránku www.energopomoc.sk/overenie-energopomoci kde sa dá jednoducho zistiť, či občanom s nákladmi na elektrinu, plyn či teplo od 1. januára 2026 pomôžu verejné rozpočty.
Nárok na energopomoc majú domácnosti, ktorých bonita nepresahuje limit 1 930 eur. Bonita sa počíta z celkového príjmu rodiny, ktorý sa vydelí koeficientom podľa počtu členov rodiny, ktorý majú na odbernom mieste trvalé bydlisko.