Predseda parlamentu Raši zvolal mimoriadnu schôdzu k adresnej energopomoci

Raši zvolal mimoriadnu schôdzu k adresnej energopomoci na 12. decembra.
Boris Tytykalo
Vedúci ekonomickej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Raši, samosprávy, eurofondy
Predseda parlamentu a bývalý minister investícií SR Richard Raši. Foto: www.facebook.com
Slovensko Ekonomika Ekonomika z lokality Slovensko

Predseda Národnej rady SRRichard Raši zvolal mimoriadnu schôdzu s jediným bodom, a to prijatím uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k zlyhaniu ministerky hospodárstva Slovenskej republiky pri adresnej energopomoci na 12. decembra o 09:00.

Potrebné podpisy pod návrh hnutia SLOVENSKO poskytli poslanci Progresívneho Slovenska a Kresťanskodemokratického hnutia. Nariadenie o adresnej energopomoci vláda schválila na svojom zasadnutí 3. decembra.

Ministerstvo hospodárstva v pondelok 8. decembra spustilo stránku www.energopomoc.sk/overenie-energopomoci kde sa dá jednoducho zistiť, či občanom s nákladmi na elektrinu, plyn či teplo od 1. januára 2026 pomôžu verejné rozpočty.

Nárok na energopomoc majú domácnosti, ktorých bonita nepresahuje limit 1 930 eur. Bonita sa počíta z celkového príjmu rodiny, ktorý sa vydelí koeficientom podľa počtu členov rodiny, ktorý majú na odbernom mieste trvalé bydlisko.

Viac k osobe: Jozef RážRichard Raši
Firmy a inštitúcie: KDH Kresťanskodemokratické hnutieMatovičovo hnutie SlovenskoNárodná rada SRProgresívne Slovensko (PS)
Okruhy tém: Adresná energopomoc energopomoc Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Mimoriadna schôdza parlamentu Minister dopravy SR Predseda parlamentu
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk