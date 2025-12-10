Odvolávanie ministrov aj vlády sa presúva do nového roka, podľa opozície ide o zbabelosť – VIDEO

Všetkých sedem návrhov opozície na odvolanie viacerých ministrov aj celej vlády sa dostane na rokovanie parlamentu najskôr v januári 2026. Na návrh predsedu Národnej rady SRRicharda Rašiho (Hlas) koalícia rozhodla o vypustení návrhov z aktuálnej schôdze.
Opozíciu presun neprekvapil
Návrhy na odvolanie čakajú v Národnej rade už celý rok, koalícia ich neustále odsúva zo schôdze na schôdzu. Lídra opozície Michala Šimečku (Progresívne Slovensko) ďalší presun návrhov neprekvapil.
„Predpokladali sme to. Skôr by bol šok, keby to pustili a našli odvahu diskutovať s nami o tom, ako sa vedie jednotlivým ministrom,“ povedal pre médiá. Podľa neho to môže trvať ďalšie mesiace alebo aj rok, kým prídu návrhy na pretras, prípadne sa koalícia postará o to, aby sa k odvolávaniu ministrov parlament do volieb ani nedostal.
Likvidácia demokracie
„Je to vrchol zbabelosti a pohŕdanie voličmi a ústavou, kde je tento inštitút garantovaný. Dnes je to podľa mňa vedené aj strachom, že by niektorý z tých ministrov reálne mohol aj padnúť. Lebo koalícia je tak rozhádaná, že by niektorí ministri Hlasu alebo minister dopravy Ráž nemuseli dostať dôveru,“ myslí si Šimečka. Podľa poslankyne klubu Hnutie Slovensko – Za ľudíVeroniky Remišovej pokračuje Ficova vláda v likvidácii demokratických mechanizmov.
„Vláda, ktorá spôsobila rozvrat právneho a sociálneho štátu, ktorá sa zmieta v kŕči obludných káuz a ktorá je sama o sebe pozliepaná brutálnou politickou korupciou, opäť ušla pred zodpovednosťou voči parlamentu. Ficov zlepenec tak pokračuje v likvidácii demokratických mechanizmov, ale hlavne priznáva vinu za marazmus, do ktorého Slovensko doviedli. Hoci vo vzťahu k národnej rade opäť trápne preukázali svoju zbabelosť, účet za ich devastáciu štátu im vystavia ľudia už v najbližších voľbách,“ uviedla.