Pred rodinným domom podnikateľa v Martine vybuchla bomba

Neznámy páchateľ pravdepodobne umiestnil pred rodinný dom bratislavského podnikateľa žijúceho v Martine bombu, ktorá neskôr vybuchla. Ako informuje televízia Markíza na portáli tvnoviny.sk, stalo sa tak v noci zo stredy 26. na štvrtok 27. novembra. V dome býva podnikateľ s manželkou a dvoma deťmi.
„Páchateľ mal výbušninu niekoľko hodín po umiestnení odpáliť zrejme na diaľku. Zábery vraj zachytila bezpečnostná kamera,“ uvádza Markíza s tým, že v čase výbuchu sa v dome nikto nenachádzal. Televízia dodala, že polícia prípad intenzívne vyšetruje.