Bomba v balíčku v schránke poisťovne v strednom Francúzsku zranila jedného človeka

Jedného človeka zranil výbuch bomby uloženej v balíčku v poštovej schránke kancelárie poisťovne Allianz v meste Montlucon v strednom Francúzsku.
Nemecká poisťovňa po pondelkovej explózii vyhlásila, že „čo najdôraznejšie odsudzuje akýkoľvek násilný čin alebo kriminálne správanie namierené proti jej zamestnancom, prevádzke alebo majetku“, ale neuviedla motív útoku.
Francúzske úrady informovali, že predmet explodoval pri vyzdvihovaní listov a balíkov z poštovej schránky kancelárie.
Prokurátor v meste Montlucon Christian Magret uviedol, že zraneným mužom je 34-ročný syn manažéra agentúry. Predtým, ako na mieste činu začali pracovať policajní experti, kanceláriu preskúmali odborníci na zneškodňovanie bômb.