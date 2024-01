Pred Liptovským Mikulášom začal horieť rušeň, cestujúcich museli evakuovať

Pri požiari v strojovni rušňa vlaku Ex 609 pred Liptovským Mikulášom boli všetci cestujúci bezpečne v rámci vlaku presunutí a mali aj možnosť vystúpiť podľa pokynov hasičov na nástupište.

Po uhasení rušňa približne o 17:45 bol vlak presunutý priamo do stanice Liptovský Mikuláš.

Minimálne meškanie

Bezpečnostné služby a zamestnanci železnice podľa hovorcu Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Dominika Drevického poskytli na mieste potrebnú pomoc a pokyny pre cestujúcich.

„V tejto stanici mali cestujúci možnosť prestúpiť na vlak Ex 611. Tento krok zabezpečil pokračovanie ich cesty s minimálnym meškaním. ZSSK zároveň zabezpečuje na dotknutý Expres 609 náhradný rušeň, s ktorým bude súprava vlaku pokračovať v jazde do cieľovej stanice,“ informoval ďalej vo večerných hodinách Drevický.

K zahoreniu došlo pred stanicou

K technickému zahoreniu v strojovni rušňa na vlaku Ex 609, ktorý smeroval z Bratislavy do Košíc, došlo v utorok o 16:56 pred vstupom do železničnej stanice Liptovský Mikuláš.

Železničná spoločnosť Slovensko v súvislosti s touto udalosťou odporúča cestujúcim, aby počas mimoriadností venovali zvýšenú pozornosť pokynom zamestnancov železnice.