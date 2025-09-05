Pred kontrolou dal Borg prednosť letu do Kanady. A potom mu diagnostikovali rakovinu prostaty

Björn Borg chystá vydanie pamätí, v ktorých opisuje búrlivý život po kariére aj rakovinu prostaty.
Ondrej Kašša
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Björn Borg
Björn Borg počas exhibičného turnaja s raketou v ruke. Foto: archívne, SITA/AP
Európa Tenis Tenis z lokality Európa

Legendárny tenista Björn Borg v poslednej kapitole svojich pripravovaných pamätí s názvom „Heartbeats“ (Údery srdca) prezrádza, že pred istým časom mu diagnostikovali extrémne agresívnu rakovinu prostaty.

Našťastie sa z nej vystrábil a od operácie v roku 2024 je v remisii. Neznamená to však, že je vyliečený.

Kontroly nie sú zábava

„V tejto chvíli som čistý, ale každých šesť mesiacov sa musím nechať skontrolovať. Nie je to zábava, ale zvykol som si,“ povedal 69-ročný Švéd v nedávnom videorozhovore zo svojho domu v Štokholme, cituje ho web tennis.com.

Predčasný dôchodok

„Momentálne som v poriadku a cítim sa veľmi dobre,“ dodal.

Jedenásťnásobný grandslamový víťaz mohol toho v tenise dosiahnuť oveľa viac, ale vo veku 26 rokov sa rozhodol skoncovať s veľkým tenisom, predčasne odísť do dôchodku a užívať si život.

Vo svojich pamätiach sa nevyhol ani citlivým témam ako sú drogy a búrlivé vzťahy s viacerými ženami. Kniha by mala uzrieť svetlo sveta 18. septembra vo Veľkej Británii a o päť dní neskôr aj v USA.

Písať knihu je úľava

„Prešiel som si ťažkými obdobiami, ale je to pre mňa úľava, že môžem napísať túto knihu. Cítim sa teraz oveľadrogy lepšie,“ priznal Borg.

Velikán svetového tenisu z obdobia 70. a 80. rokov 20. storočia doplnil, že roky sa testoval na rakovinu prostaty a aj tak ho neminula. V septembri 2023 priniesla kontrola výsledok, ktorý lekári označili za znepokojujúci. Odporučili mu ďalšie vyšetrenia, ale tie najskôr odmietol.

Najprv nič necítite

„Ide o to, že nič necítite – cítite sa dobre a potom sa to jednoducho stane. Mal som odletieť do Kanady ako kapitán tímu Európy v Laver Cupe. Lekári ma odhovárali, ale ja som napokon do Vancouveru letel a pobudol tam. Na druhý deň po prílete späť do Švédska som sa o siedmej ráno hlásil v nemocnici a ďalšie testy potvrdili pôvodnú diagnózu,“ opísal Borg.

Má nového súpera

Operáciu absolvoval vo februári 2024 a čakanie na zákrok označil za „psychologicky veľmi náročné obdobie.“ To preto, že postupne strácal vieru v budúcnosť.

„V tomto veku mám v živote nového súpera. Nemôžem ho ovládať, ale zvíťazím. Nevzdávam sa. Bojujem, akoby bol každý nový deň finále Wimbledonu. A tie zvyčajne dopadli pre mňa dobre,“ zamyslel sa Borg.

Viac k osobe: Björn Borg
Firmy a inštitúcie: Laver Cup
Okruhy tém: diagnostika rakoviny Drogy Kniha legenda Nemocnica Testy Víťaz
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk