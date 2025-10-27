Pre útok dronov prerušili prevádzku moskovských letísk Domodedovo a Žukovskij

Starosta Moskvy Sergej Sobianin uviedol, že na ruskú metropolu útočilo 30 dronov.
Andrej Bančanský
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Rusko Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Rusko

Výbuchy v Moskve a okolí v dôsledku útoku dronov v noci na pondelok hlásili ruské telegramové kanály. Starosta Moskvy Sergej Sobianin uviedol, že na ruskú metropolu útočilo 30 dronov. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.

Podľa ruského telegramového kanálu Mash bolo počuť výbuchy napríklad mestách Domodedovo, Podoľsk, Dubna, Ramenskoje, či Kolomna.

Ruský federálny úrad pre leteckú dopravu oznámil, že prevádzku na moskovských letiskách Domodedovo a Žukovskij krátko po polnoci pozastavili. Po tretej ráno však konštatoval, že činnosť týchto letísk obnovili.

Viac k osobe: Sergej Sobianin
Okruhy tém: Moskva útok dronov vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk