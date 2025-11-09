Pre ukrajinské útoky zostalo v ruských oblastiach pri hraniciach bez elektriny najmenej 20-tisíc ľudí

Viac ako 20-tisíc obyvateľov niekoľkých ruských pohraničných regiónov zostalo bez elektriny po ukrajinských útokoch na energetickú infraštruktúru, uviedli v nedeľu miestne ruské úrady.
Gubernátor ruskej Belgorodskej oblasti Viačeslav Gladkov uviedol, že v meste Belgorod „utrpela vážne škody elektrická a vykurovacia sieť“. „Niekoľko ulíc je postihnutých problémami s elektrinou… Viac ako 20-tisíc obyvateľov je bez prúdu,“ konštatoval na komunikačnej platforme Telegram.
V ruskej Kurskej oblasti „vypukol požiar v elektrární v obci Korenevo“, čo viedlo k prerušeniu dodávky elektriny v desiatich lokalitách, oznámil na Telegrame gubernátor oblasti Alexander Chinštein. Podľa gubernátora Voronežskej oblasti Alexandra Guseva v tomto regióne vypukol požiar v teplárni.
Partizáni v ruskej republike Baškirsko podpálili zariadenia na troch komunikačných vežiach
Ruské ministerstvo obrany vyhlásilo, že nad hraniciach Brianskej oblasti zostrelilo 44 dronov.