Pre ruský vzdušný útok proti Ukrajine uzavreli v Poľsku dve letiská

Oznámil to na mikroblogovacej sieti X Poľský úrad pre letecké navigačné služby.
Letiská v poľských mestách Lublin a Radom uzavreli pre operáciu vojenských lietadiel v reakcii na rozsiahly ruský raketový útok na Ukrajinu. Oznámil to na mikroblogovacej sieti X Poľský úrad pre letecké navigačné služby, informuje web Ukrajinská pravda.

Rusko v noci na štvrtok podniklo rozsiahly vzdušný útok na niekoľko ukrajinských miest, najmä na oblasti na západe krajiny. V reakcii na to začali poľské a spojenecké lietadlá pôsobiť v poľskom vzdušnom priestore.

„Vzhľadom na potrebu zabezpečiť slobodu manévrovania pre vojenské lietadlá boli letiská v Radome a Lubline počas trvania operácie uzavreté,“ uviedol úrad vo vyhlásení. Nekonkretizoval, kedy letiská obnovia prevádzku.

