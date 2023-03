Pre Lúčnicu sa končí dlhé obdobie prenájmov, prvýkrát bude mať vlastnú budovu (foto)

Lúčnica, príspevková organizácia Ministerstva kultúry (MK) SR, bude mať prvýkrát vlastnú budovu. Vlastné priestory dostala do užívania po 75 rokoch. Na tlačovej besede o tom informovala ministerka kultúry SR Natália Milanová. Priestory sa nachádzajú v Hurbanových kasárňach v Bratislave. Ide o dvojpodlažný objekt, ktorý má podlažnú plochu cca 1 000 metrov štvorcových.

Končí dlhé obdobie prenájmov

Celková investícia potrebná na rekonštrukciu by podľa Pilařa mala byť vo výške 1,6 milióna. Predpokladajú, že približne 1,3 milióna eur by mohli získať z Plánu obnovy a odolnosti SR. MK SR na priestory podľa ministerky vyčlenilo približne 100-tisíc eur.

K začatiu prvej etapy rekonštrukcie potrebujú už len stavebné povolenie. V danej etape by mala byť zrekonštruovaná fasáda, vymenené okná, ale aj zrekonštruovaná strecha. Generálny riaditeľ Umeleckého súboru Lúčnica Pavol Pilař pripomenul, že Lúčnica bola jednou z posledných príspevkových organizácií MK SR, ktorá vlastnú budovu nemala. Uviedol, že pre súbor sa tak končí dlhé obdobie prenájmov.

„V súčasnosti fungujeme v tanečných sálach, ktoré sme rekonštruovali v roku 2021. Zo zdrojov ministerstva bol príspevok 100-tisíc eur, 200-tisíc investovala Lúčnica z vlastných zdrojov,“ uviedol.

Všetky zložky Lúčnice

Koniec rekonštrukcie Pilař očakáva v októbri tohto roka. Povedal, že by sa radi presídlili do konca roka. V nových priestoroch by mali sídliť všetky zložky Lúčnice, teda tanečný i spevácky zbor, orchester, krojáreň aj administratíva. Lúčnica po svojom vzniku v roku 1948 pôsobila v prenajatých priestoroch na Dunajskej ulici, následne strávila 60 rokov v prenajatých priestoroch telocvične školy na Jesenského ulici.

Určitý čas pôsobila aj v podzemí tanečnej sály baletu v historickej budove Slovenského národného divadla. Hurbanove kasárne, kde bude Lúčnica sídliť, získal rezort kultúry od Ministerstva obrany SR v roku 2010. O desať rokov neskôr získala Lúčnica časť priestorov do výpožičky. V roku 2021 vykonali čiastočnú rekonštrukciu.

Rekonštrukčné práce

„Od 01. 09. 2022 je Umelecký súbor Lúčnica správcom nehnuteľného majetku štátu (a to prevádzkovej budovy a pozemku, na ktorom je budova postavená), ktoré sa nachádzajú v areáli Hurbanových kasární,“ uviedlo MK SR.

Ďalšie rekonštrukčné práce sú plánované na druhú polovicu tohto roka, vytvorené by malo byť zázemie pre administratívu, skúšobňu pre orchester a zbor, i pre notový archív.

„V poslednej etape rekonštrukcie majú byť priestory prízemia adaptované pre potreby krojovej dielne, skladu kostýmov a skladu techniky,“ informuje rezort kultúry.